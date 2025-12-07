Πόσο-αντέχει-μια-υπερδύναμη-όταν-οι-τόκοι-αγγίζουν-το-$1,2-τρισ-;

Το Ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε πρόσφατα τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και ανεξάρτητων φορέων. Η αύξηση είναι καταιγιστική — το χρέος εκτοξεύτηκε κατά περίπου 1 τρις δολάρια μέσα σε μόλις δύο μήνες (από τα 37 στα 38 τρισ), ένα ρυθμό ανήκουστο για περίοδο εκτός πανδημίας.

Αν το γράφημα του χρέους μοιάζει με «ηλεκτροκαρδιογράφημα οικονομικής υπερδιέγερσης», το πραγματικό σοκ εντοπίζεται στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους – δηλαδή στους τόκους που πρέπει να καταβάλλονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, για το οικονομικό έτος 2025 οι τόκοι υπερέβησαν τα $970 δισεκατομμύρια, ποσό που ήδη αγγίζει ή ξεπερνά τις δαπάνες για άμυνα και υγεία. Σε μερικές αναλύσεις το ποσό αυτό φτάνει τα $1.22 τρισ. για το σύνολο του έτους.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μια σημαντική – και αυξανόμενη – μερίδα των φορολογικών εσόδων πηγαίνει απλώς για να «σβηστούν» τόκοι. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι έως και 19–20 σεντ από κάθε δολάριο εσόδων κατευθύνονται σε τοκοχρεολύσια. Το κόστος του χρήματος – και όχι απαραίτητα οι πολιτικές δαπάνες – έχει γίνει ο «δημοσιονομικός κόφτης».

Ταυτόχρονα, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ: περίπου 125% του ΑΕΠ σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση στα επιτόκια μπορεί να εκτοξεύσει ξανά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και έτσι να περιορίσει δραστικά το περιθώριο για κοινωνικές δαπάνες, υποδομές, υγεία, ή επενδύσεις.

Άλλοι οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς δραστικές παρεμβάσεις, η πορεία αυτή δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Η επιβάρυνση των τόκων που ήδη «σκοτώνει» μέρος του προϋπολογισμού, θα συνεχίσει να μεγαλώνει και ενδεχομένως να γίνει ο κρίσιμος παράγοντας που θα στραγγαλίσει κάθε μελλοντική προσπάθεια επένδυσης, ανάπτυξης ή κοινωνικής στήριξης.

Σήμερα λοιπόν, μπροστά σε μια καμπύλη χρέους που συμπεριφέρεται εκθετικά, ένα πράγμα μοιάζει πιο αναγκαίο από ποτέ για την κυβέρνηση των ΗΠΑ: χαμηλότερα επιτόκια και δημοσιονομική πειθαρχία — αν θέλει πραγματικά να αποφύγει τον δημοσιονομικό ασφυκτικό εναγκαλισμό των επόμενων δεκαετιών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

