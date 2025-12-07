Στα αγροτικά μπλόκα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ
Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισκέφθηκε το Σάββατο τα αγροτικά μπλόκα σε Αλεξάνδρεια, Κουλούρα, Χαλκηδόνα, Μάλγαρα και Πράσινα Φανάρια
Στα αγροτικά μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε το Σάββατο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Διαδοχικά συζήτησαν με τους αγρότες στα μπλόκα Αλεξάνδρειας, Κουλούρας, Χαλκηδόνας, Μαλγάρων και στα Πράσινα Φανάρια.
Το κλιμάκιο αποτελείτο από τους βουλευτές Στέφανο Παραστατίδη, Πάρι Κουκουλόπουλο, Πέτρο Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μανόλη Χνάρη, τον Γραμματέα του Τομέα Θανάση Πετρόπουλο και το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θανάση Γλαβίνα.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
