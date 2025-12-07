Στα 19 επένδυσε 1.000 δολάρια και έχτισε μια περιουσία 147 δισ. δολ. – Οι 6 κανόνες που τον οδήγησαν στην κορυφή

Στα 19 του χρόνια ξόδεψε 1.000 δολάρια για παλιά εξαρτήματα υπολογιστών και ξεκίνησε μια εταιρεία από το δωμάτιο της φοιτητικής του εστίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, το 1984.

Ο λόγος για τον Μάικλ Ντελ, ιδρυτή της εταιρείας υπολογιστών Dell Technologies. Τέσσερις δεκαετίες μετά, η Dell Technologies έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 90 δισ. δολαρίων, ενώ η προσωπική περιουσία του φτάνει τα 147 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς τον 11ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμφωνα με το -.

Πέρα από την επιχειρηματική του πορεία, ο Μάικλ και η σύζυγός του Σούζαν ανακοίνωσαν τη δωρεά 6,25 δισ. δολαρίων σε επενδυτικούς λογαριασμούς για περίπου 25 εκατ. παιδιά στις ΗΠΑ — τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ υπέρ Αμερικανών ανηλίκων.

Η κίνηση ενισχύει το πρόγραμμα Invest America Act, που προβλέπει λογαριασμούς 1.000 δολαρίων για κάθε παιδί που θα γεννηθεί μεταξύ 2025–2028.

Σε άρθρο του στο CNBC Make It, ο Dell περιέγραψε τους έξι κανόνες ζωής και δουλειάς που θεωρεί θεμέλια της δικής του επιτυχίας.

1. Να είσαι ομαδικός παίκτης

Ο Ντελ τονίζει ότι η πραγματική επιτυχία είναι συλλογική. Να φέρεσαι στους συνεργάτες με σεβασμό, δικαιοσύνη, ταπεινότητα και αυθεντικότητα.

Είναι φυσιολογικό να νιώθεις απογοήτευση, γράφει, «αλλά μη μένεις θυμωμένος. Ο θυμός σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Άφησε την επιθυμία να βοηθήσεις τους άλλους να σε καθοδηγεί».

2. Να έχεις περιέργεια — και να είσαι έτοιμος να αλλάξεις

«Πρέπει να μαθαίνεις συνεχώς. Να έχεις μεγάλα αυτιά», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Ντελ θεωρεί ότι ποτέ δεν πρέπει να είσαι ο πιο έξυπνος στο δωμάτιο· αντίθετα, να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε αμφισβητούν, σε εμπνέουν και σε εξελίσσουν.

Η περιέργεια —ιδίως για τον πελάτη και την εμπειρία του— είναι ο μόνος τρόπος για να αντέξεις τον ρυθμό της αλλαγής. «Υπάρχουν μόνο οι γρήγοροι και οι… νεκροί», γράφει. Οι εταιρείες που δεν επανεφευρίσκονται, χάνονται.

3. Να είσαι αξιόπιστος

Η αξιοπιστία είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχίας. Να λειτουργείς με αρχές, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα, σημειώνει ο Ντελ.

Η αλλαγή γνώμης είναι θεμιτή, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να στηρίζονται στα στοιχεία — όχι στις εντυπώσεις.

«Οι αγορές, μακροπρόθεσμα, είναι αμείλικτες. Αν δώσεις μια υπόσχεση και δεν την τηρήσεις, αν προσφέρεις ένα κακό προϊόν, κανείς δεν θα θελήσει να αγοράσει ξανά από εσένα».

4. Να είσαι ανθεκτικός — και να δουλεύεις σκληρά

Δέσμευση, επιμονή, αντοχή και αποφασιστικότητα. Αυτά, σύμφωνα με τον Ντελ, σε κρατούν όρθιο στα δύσκολα.

«Η επιτυχία είναι κακός δάσκαλος», σημειώνει. «Οι αποτυχίες και τα πισωγυρίσματα σε δυναμώνουν — αρκεί να μάθεις από αυτά».

Η αισιοδοξία, προσθέτει, είναι μια επιλογή που μπορείς να καλλιεργήσεις: «Αν την καλλιεργήσεις, θα είσαι πολύ πιο ευτυχισμένος».

5. Μη φοβάσαι το ρίσκο — και τα λάθη

Η πρόοδος γεννιέται από τον πειραματισμό. Το ρίσκο είναι απαραίτητο και τα λάθη μπορούν να σε καθοδηγήσουν στην αλλαγή πορείας, γράφει ο Dell.

«Μην αφήνεις ποτέ μια καλή κρίση να πάει χαμένη», τονίζει.

Σε κάθε κρίση, επικεντρώσου σε όσα μπορείς να ελέγξεις — συχνά δημιουργούνται νέες ευκαιρίες.

6. Να είσαι ικανοποιημένος — αλλά ποτέ 100%

Στην εταιρεία του, ο Dell επαναλαμβάνει συνεχώς: be pleased, but never satisfied.

Το μυστικό είναι η συνεχής βελτίωση — ένας αγώνας χωρίς γραμμή τερματισμού.

«Γιόρτασε τις επιτυχίες σου, αλλά κοίτα πάντα μπροστά — στον επόμενο μεγάλο στόχο».