ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:-Ακραία-επιχείρηση-καταστολής-ενάντια-στις-συγκεντρώσεις-μνήμης-για-τον-Αλέξανδρο-Γρηγορόπουλο

Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



«Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία» σημειώνεται.



Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλ. Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

