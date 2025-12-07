Τραπεζικό ράλι σε εξέλιξη

Η τραπεζική αγορά στις ΗΠΑ περνά σε φάση αναβάθμισης, καθώς η στάση της Fed, η εξομάλυνση των αποδόσεων των ομολόγων και η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας βελτιώνουν την εικόνα κινδύνου στα χαρτοφυλάκια και ενισχύουν την προοπτική των καθαρών εσόδων. Ο συνδυασμός σταδιακής μείωσης των επιτοκίων, ισχυρής ζήτησης για corporate lending και σημαντικής ενίσχυσης του risk appetite στη Wall Street δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις εβδομαδιαίες αποδόσεις, Robinhood (+12,67%), Capital One (+7,31%), Citigroup (+6,82%), Wells Fargo (+5,78%), Blackstone (+5,58%) και U.S. Bancorp (+5,27%) βρίσκονται στις κορυφαίες αποδόσεις του S&P 500, αποτυπώνοντας έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στον κλάδο.

Άντε και στα δικά μας.

Την ίδια στιγμή, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλες τράπεζες επωφελούνται από τη σταθεροποίηση του κόστους χρηματοδότησης και τη βελτίωση της πιστωτικής ποιότητας. Η Fed έχει ήδη εισέλθει σε κύκλο χαλάρωσης, μειώνοντας τον στόχο των επιτοκίων, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αποκλιμακώνονται, ενισχύοντας τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Η άνοδος στις αιτήσεις για εταιρικά δάνεια και το αυξημένο deal-making στο investment banking -με τις ΗΠΑ να βλέπουν τις μεγαλύτερες ροές νέων συναλλαγών από το 2021- λειτουργούν ως πρόσθετοι μοχλοί κερδοφορίας.

Ειδικά η Citigroup βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η τράπεζα έχει επωφεληθεί από την επιστροφή της δραστηριότητας σε trading και wealth management, καθώς και από τη σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης στις διεθνείς δραστηριότητές της. Δημοσιεύματα από Reuters και FT καταγράφουν βελτίωση στα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική, ενώ οι καθαρές χρεωστικές προβλέψεις παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα, στοιχείο που βοηθά σημαντικά το bottom line.

Στο διαγραμματικό επίπεδο, η Citigroup δείχνει να περνά σε πολυετή ανοδική φάση. Η αποφασιστική διάσπαση της ζώνης 83–84 δολαρίων, που λειτουργούσε ως «οροφή» για πάνω από μία δεκαετία, ενεργοποιεί στόχους μεσοπρόθεσμης εμβέλειας. Η μετοχή κινείται πλέον προς την περιοχή των 125 δολαρίων, η οποία αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση του μακροχρόνιου διαγράμματος – ένα επίπεδο που αρκετοί τεχνικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως “structural breakout point” για την επόμενη πολυετή κίνηση.

Ταυτόχρονα, η Citi επωφελείται από μια ευρύτερη θεσμική στροφή προς τις μεγάλες τράπεζες, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, διεθνή παρουσία και δυνατότητα να απορροφήσουν τη μεταβλητότητα της αγοράς. Οι χαλαρότερες ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές για το leveraged lending λειτουργούν επίσης υπέρ των μεγάλων ιδρυμάτων.

Συνολικά, η δυναμική της Citigroup και του τραπεζικού κλάδου δείχνει ότι η αγορά προεξοφλεί μια νέα περίοδο κερδοφορίας, όπου η σταθεροποίηση της νομισματικής πολιτικής και η ενίσχυση της οικονομίας δημιουργούν ένα πολύ πιο φιλικό πλαίσιο για τις τράπεζες της Wall Street.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

December 7, 2025