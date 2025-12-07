money-market-funds:-Το-νέο-“safe-haven”-των-8-τρισ.-δολαρίων

Οι ΗΠΑ καταγράφουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα ροών κεφαλαίων των τελευταίων δεκαετιών: τα Money-Market Funds (MMF) – αμοιβαία που τοποθετούνται σε πολύ βραχυπρόθεσμες και χαμηλού κινδύνου τοποθετήσεις – ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά assets υπό διαχείριση. Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα -έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 – οι εισροές έφτασαν τα 105,3 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας τον συνολικό όγκο στα 8,022 τρισ.

Αυτό το επίπεδο, που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητο, δείχνει καθαρά πως τα MMF δεν είναι πλέον ένας σταθμός προσωρινής στάθμευσης ρευστότητας. Για πολλούς επενδυτές – φυσικά πρόσωπα αλλά και θεσμικούς – τα funds αυτά μετατρέπονται σε βασική επιλογή: προσφέρουν ρευστότητα, σχετική ασφάλεια και αποδόσεις που σήμερα ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτόκια των παραδοσιακών τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με τον δείκτη Crane 100 Money Fund Index, που παρακολουθεί τα 100 μεγαλύτερα funds του κλάδου, η απόδοση «7-day current yield» διαμορφωνόταν σε περίπου 3,80% την 1η Δεκεμβρίου 2025. Για πολλούς, αυτό καθιστά τα MMF πιο ελκυστικά από τραπεζικές καταθέσεις – ειδικά σε περιβάλλον όπου οι περικοπές επιτοκίων από τη Federal Reserve (Fed) γίνονται με μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Αντίθετα με τα συμβατικά πιστωτικά ιδρύματα, τα Money-Market Funds τείνουν να μεταφέρουν τις αλλαγές επιτοκίων πιο αργά στους πελάτες – κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά όταν η Fed μειώνει τα rates. Επιπλέον, θεσμικοί επενδυτές και εταιρικοί ταμίες (corporate treasurers) τα χρησιμοποιούν για διαχείριση ρευστότητας – προτιμώντας να “παρκάρουν” κεφάλαια προσωρινά εκεί, παρά να αφήνουν τα χρήματα σε καταθέσεις με χαμηλό επιτόκιο ή να τα τοποθετούν σε πιο ριψοκίνδυνα assets.

Οι ροές προς τα MMF καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 έχουν φτάσει να είναι πάνω από 848 δισ. δολάρια πρόσθετα κεφάλαια, δηλαδή αύξηση 11.8% μέσα στη χρονιά. Πρόκειται για τάση που δείχνει πως οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια, ευελιξία και σταθερό εισόδημα, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, όπως με τα σήματα μείωσης επιτοκίων ή την εντεινόμενη μεταβλητότητα στις αγορές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα Money-Market Funds έχουν εξελιχθεί σε πυλώνα της αμερικανικής διαχείρισης ρευστότητας. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός, καθώς επηρεάζει τόσο τη χρηματοδότηση των τραπεζών όσο και τη γενικότερη δυναμική της προσφοράς χρήματος στην οικονομία. Οι εισροές κεφαλαίων μεταφράζονται συχνά σε υψηλή ζήτηση για βραχυπρόθεσμα κρατικά χρέη ή repos και αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει τις συνθήκες ρευστότητας, την πίεση στα επιτόκια βραχυπρόθεσμου δανεισμού και τη συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Συνολικά, τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως παρά τις μειώσεις της Fed το ενδιαφέρον για MMF παραμένει ισχυρό. Τα MMF αποδεικνύονται ως βασική εναλλακτική επιλογή για ρευστότητα και σχετική ασφάλεια, αλλά και ως κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής των ΗΠΑ.

Το άλμα των assets επιβεβαιώνει ότι η επενδυτική κουλτούρα μεταβάλλεται: λιγότερη έμφαση στο premium ρίσκου των αγορών και περισσότερη στην ασφάλεια και την ταχεία πρόσβαση σε κεφάλαια – στοιχεία που αναδεικνύουν τα MMF ως στρατηγικό πυλώνα ρευστότητας.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα "Κεφάλαιο" όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

