s&p-500:-Το-artificial-intelligence-premium-που-μεταμορφώνει-την-αγορά

Από την έναρξη του ChatGPT στις 30 Νοεμβρίου 2022, ο S&P 500 χωρίς τις AI μετοχές έχει ενισχυθεί κατά +25%, δηλαδή περίπου +8% ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. Στο ίδιο διάστημα με τις AI μετοχές, ο S&P 500 έχει εκτοξευθεί κατά +73% ή με περίπου +20% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, δείχνοντας ότι χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη η απόδοση θα ήταν τουλάχιστον 2,5 φορές χαμηλότερη. Η τεχνολογία λοιπόν λειτουργεί ως ο κεντρικός επιταχυντής της παγκόσμιας αγοράς, στη μεγαλύτερη τεχνολογική έκρηξη από την εποχή του διαδικτύου.

Το μακροοικονομικό πλαίσιο εναρμονίζεται με αυτόν τον κύκλο: σταδιακές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προσδοκίες για νέο Fed Chair, πάνω από 700 δισ. δολάρια ετήσιο τεχνολογικό CapEx, λήξη του προγράμματος ποσοτικής σύσφιξης (QT) και δημοσιονομικές δαπάνες που ξεπερνούν τα 2 τρισ. δολάρια τον χρόνο. Παράλληλα η αγορά βρίσκεται μόλις 0,7% από νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης Fear & Greed παραμένει ακόμα στις 27 μονάδες – σε ζώνη «Fear» – που όχι μόνο δεν μπλοκάρει την τάση αλλά στατιστικά την ενισχύει.

Η άνοδος των γιγάντων

Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει πλέον μια πρωτοφανή μετατόπιση βάρους: οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 68% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πενήντα ετών. Αντίθετα, τα mid caps έχουν περιοριστεί στο 25% και τα small caps μόλις στο 2%, μια δομή που θυμίζει την κορύφωση της dot-com εποχής και υποδηλώνει ότι το μέγεθος και η τεχνολογική υπεροχή λειτουργούν ως βασικά φίλτρα επενδυτικής επιλογής.

Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 έχει καταγράψει ένα από τα μεγαλύτερα «γυρίσματα» στην ιστορία του. Στις 8 Απριλίου βρισκόταν -15% από την αρχή της χρονιάς, σημειώνοντας τη 4η χειρότερη εκκίνηση έτους. Ωστόσο, μια εντυπωσιακή ανοδική διαδρομή +37% μετέτρεψε το κλίμα πλήρως: ο δείκτης βρίσκεται πλέον +16% στο έτος, έχοντας καταγράψει 36 νέα ιστορικά υψηλά. Πρόκειται για comeback που καταγράφεται στις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών για τη Wall Street.

Διαγραμματικά τώρα, ο S&P 500 έχει διασπάσει την καθοδική γραμμή τύπου “W” γύρω από τις 6.800 μονάδες και διατηρείται πάνω από τη στήριξη 6.780–6.750. Εφόσον αυτή η ζώνη κρατηθεί ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για το φράγμα των 7.000 μονάδων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

December 7, 2025