Αιχμές-Μαρινάκη-κατά-Καραμανλή-για-αγρότες:-Η-κυβέρνηση-δεν-θα-ακολουθήσει-την-πρακτική-«όλα-τα-κιλά,-όλα-τα-λεφτά»

Διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών και συγκεκριμένα αιτήματα, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, που άφησε αιχμές κατά των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή για την αγροτική πολιτική που ακολούθησε.

«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε στη χώρα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας την αυτοκριτική και του δικού μας χώρου, άργησε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιχμές του κατά του πρώην πρωθυπουργού.

«Οι παράνομοι αγρότες δεν θα πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, όσο κι αν αντιστέκονται. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι η ικανοποίηση διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών», είπε, προσθέτοντας ότι διάλογος θα πρέπει να γίνει χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για να αυξηθούν τα έσοδα, όμως έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν κι όχι από δανεικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να τάζει υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, δεν θα το κάνουμε, έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας», είπε.

Αύριο, στις 11:30 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για αλκοτέστ και Rebrain Greece

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ που έγιναν το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως και τη Δευτέρα, συνολικά έγιναν 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές, και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκδήλωση του Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, όπου μετείχαν πάνω από 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά. «Στόχος της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας.

Στις βασικές του πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται: Η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών, και η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αποζημιώνεται από το Δημόσιο χωρίς δικαστικές προσφυγές και χωρίς χρόνια ταλαιπωρίας, διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα και ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Επίσης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Θετικές εξελίξεις κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης όσο και σε αυτό της ανεργίας, για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αρχής, το ΑΕΠ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις: