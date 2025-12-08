Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, December 8
    Ανάκληση-κατεψυγμένων-μπιφτεκιών-από-ΕΦΕΤ-λόγω-σαλμονέλας
    Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών από ΕΦΕΤ λόγω σαλμονέλας

    Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών από ΕΦΕΤ λόγω σαλμονέλας

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: « ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με κωδικό παρτίδας: 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση ”Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

    Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

    Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com