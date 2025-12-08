Ανοιξε-τις-πύλες-του-το-νέο-υποκατάστημα-my-market-στην-Καλλιθέα

Σε γιορτινό κλίμα το νέο κατάστημα My market στην Καλλιθέα, άνοιξε τις πόρτες του στις 6 Δεκεμβρίου, υποδεχόμενο τους επισκέπτες του, με πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και μουσική.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το νέο κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αγνώστου Στρατιώτη και αναπτύσσεται σε 958 m² χώρου πώλησης και 511 m² βοηθητικών χώρων. Με 3 συμβατικά και 4 αυτόματα ταμεία, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με ταχύτητα και άνεση τις καθημερινές τους αγορές.

Το νέο κατάστημα στην Καλλιθέα, έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο των 290 καταστημάτων My market και My market Local, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.