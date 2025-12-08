Βράβευση-eurobank-και-Πετρολίνα από-τον-Επιχειρηματικό-Σύνδεσμο-Κύπρου-Ελλάδας

Βραβεία σε δύο εταιρείες για τις επενδύσεις τους, οι οποίες συμβάλλουν στη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας, επέδωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν με τιμητική πλακέτα είναι η Eurobank για τη μεγάλη επένδυση εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και η Πετρολίνα για την επέκταση του στον τομέα των πρατηρίων καυσίμων στην Ελλάδα.

Τα βραβεία επιδόθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου Επιχειρηματικού Δείπνου του Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας. Το βραβείο στην Eurobank επέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Κυριάκος Ιορδάνου και της Πετρολίνα ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Εκ μέρους της Eurobank το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Μιχάλης Λούης, που αναφέρθηκε στη σημασία της επένδυσης της στην Κύπρο και εκ μέρους της Πετρολίνα ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της κ. Ντίνος Λευκαρίτης, που μίλησε για τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Δείπνου, όπου είχε και επετειακό χαρακτήρα λόγω των 20χρονων του Συνδέσμου, αναγνώστηκε χαιρετισμός του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διεύρυνσης των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ αναφέρθηκε στην 20ετή δράση του Συνδέσμου και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνενώνοντας τις δυνάμεις τους μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές της περιοχής μας, όπως είναι οι Αραβικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Ο κ. Σκάλκος εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης αναφέρθηκε στην αύξηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι η σημερινή συγκυρία προσφέρει νέες ευκαιρίες και για τις δύο χώρες.

Σε χαιρετισμό του ο ΓΓ του ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης εκθείασε το ρόλο του Συνδέσμου, που είναι υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου και παρουσίασε νέους τομείς που μπορούν να συνεργαστούν οι δύο χώρες στο μέλλον.

Στο Επιχειρηματικό Δείπνο, που είχε μεγάλη συμμετοχή, παρευρέθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, κρατικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και φίλοι του Συνδέσμου.