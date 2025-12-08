Γερμανία:-Άνοδος-1,8%-για-τη-βιομηχανική-παραγωγή-τον-Οκτώβριο

Η επιτάχυνση του βιομηχανικού τομέα οφείλεται κυρίως στις κατασκευές τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς στην αυτοκινητοβιομηχανία η παραγωγή ήταν μειωμένη.

Επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας μία ακόμη απόδειξη ότι η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο μήνα, περισσότερο από την αναθεωρημένη άνοδο 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Destatis. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή αύξηση κατά 0,3%.

Η επιτάχυνση του βιομηχανικού τομέα οφείλεται κυρίως στις κατασκευές τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς στην αυτοκινητοβιομηχανία η παραγωγή ήταν μειωμένη.

Η Γερμανία ενδέχεται να σημειώσει ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο του 2025, καθώς οι εξαγωγές και ο μεταποιητικός τομέας γενικά «σταθεροποιούνται», όπως είχε αναφέρει η Bundesbank τον περασμένο μήνα, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη χάρη στις κυβερνητικές δαπάνες για υποδομές στον τομέα της άμυνας.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο, κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων με τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 1,5% σε μηνιαία βάση σύμφωνα με στοιχεία της Destatis. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας παραγγελίες και ειδικότερα στην έκρηξη κατά 87% στις παραγγελίες αεροσκαφών, πλοίων, τρένων, και στρατιωτικών οχημάτων.

Παρ’ όλα αυτά, οι βιομηχανικές εταιρείες εξακολουθούν να χτυπούν καμπανάκι λόγω της επιδείνωσης του αυξανόμενου ανταγωνισμό από την Κίνα, την υπερβολική γραφειοκρατεία και το υψηλό μισθολογικό κόστος. Έρευνες της S&P Global τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσαν ότι ο μεταποιητικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με τον δείκτη δραστηριότητας να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών.