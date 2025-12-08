Δεν-εγκαταλείπει-η-paramount:-Εχθρική-πρόταση-εξαγοράς-για-warner-bros-παρά-το-deal-με-netflix

Η Paramount θα πάει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros με μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με ανταγωνιστική προσφορά απαντά η Paramount στην ανακοίνωση της Netflix για την επίτευξη συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για τα ιστορικά περιουσιακά της στοιχεία.

Η Paramount θα πάει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros με μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Αυτή είναι η ίδια προσφορά που η Warner Bros απέρριψε την περασμένη εβδομάδα, μεταδίδει το CNBC, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προσφορά θα υποστηριχθεί από ίδια κεφάλαια της οικογένειας Έλισον και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital, καθώς και από δεσμεύσεις δανεισμού ύψους 54 δισ. δολαρίων από την Bank of America, την Citi και την Apollo Global Management.

«Πρέπει να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε» δήλωσε ο CEO της Paramount Ντέιβιντ Έλισον.

Η μετοχή της Paramount σημειώνει άνοδο 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ της Warner Bros κάνει άλμα 5%. Από την άλλη, η μετοχή του Neftlix υποχωρεί 2,89%.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρακευή, η Netflix ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τα τηλεοπτικά στούντιο και αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές της Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια.