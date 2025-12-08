Δόγμα-Χέγκσεθ-στη-γραμμή-Τραμπ:-Τέλος-οι-ουτοπίες-και-ο-ιδεαλισμος,-ώρα-για-στρατιωτική-ισχύ-και-σκληρό-ρεαλισμό

Αν το έγγραφο για τη νέα στρατηγική ήταν η επισημοποίηση μιας διαφορετικής προσέγγισης από την Ουάσινγκτον, ο χωρίς περιστροφές λόγος του Πιτ Χέγκσεθ είναι η πρακτική εφαρμογή της στροφής των ΗΠΑ.

Σε ομιλία του Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας κήρυξε το τέλος της εποχής «της ιδεαλιστικής ουτοπίας» και την αρχή της εποχής «του σκληρού ρεαλισμού».

Ήταν μια κατά μέτωπο επίθεση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, σημειώνει το Politico, που δεν άφησε στο απυρόβλητο πρώην προέδρους και στρατηγούς στους οποίους αναφέρθηκε και ονομαστικά.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας στο ετήσιο Reagan Defense Forum, περιέγραψε τη νέα στρατιωτική εστίαση στο Δυτικό Ημισφαίριο, ζήτησε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους «γιατί δεν είναι παιδιά», ενώ υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική στάση απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας.

Ο υπουργός, συνεχίζει το Politico, «έδειξε» μια κυβέρνηση που κινείται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης ζωνών επιρροής υπό την ηγεσία των μεγάλων δυνάμεων — της Κίνας στον Ειρηνικό, των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο και την Ευρώπη. Έκανε μόνο μια μικρή αναφορά στη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να «αποσπούν την προσοχή τους με την οικοδόμηση της δημοκρατίας, τον παρεμβατισμό, τους ακαθόριστους πολέμους, την αλλαγή καθεστώτος, την κλιματική αλλαγή, την woke ηθικολογία και την άσκοπη οικοδόμηση εθνών», είπε ο υπουργός.

«Αντί για αυτά, θα δώσουμε προτεραιότητα στα πρακτικά, συγκεκριμένα συμφέροντα της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ενώ οι αμυντικές στρατηγικές των τελευταίων ετών έχουν επικεντρωθεί στην αποτροπή της Κίνας, ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η νέα στρατηγική θα ακολουθήσει μια πιο ήπια προσέγγιση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η κυβέρνηση επιδιώκουν μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού με την Κίνα», δήλωσε. Οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν πολιτική «σεβασμού της ιστορικής στρατιωτικής ενίσχυσης που πραγματοποιεί η Κίνα», πρόσθεσε, ενώ το Πεντάγωνο «διατηρεί μια σαφή εκτίμηση του πόσο γρήγορη, τρομερή και ολιστική είναι η στρατιωτική τους ενίσχυση».

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε, τέλος, χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Πολωνία και η Γερμανία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών τα τελευταία χρόνια. «Οι σύμμαχοι δεν είναι παιδιά», είπε. «Μπορούμε και πρέπει να περιμένουμε από αυτούς να κάνουν το μερίδιό τους».