Εγκαίνια-του-νέου-καταστήματος-my-market-στην-Καλλιθέα

Σε γιορτινό κλίμα το νέο κατάστημα My market στην Καλλιθέα, άνοιξε τις πόρτες του στις 6 Δεκεμβρίου, υποδεχόμενο τους επισκέπτες του, με πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και μουσική. Το νέο κατάστημα φέρνει ένα σύγχρονο σημείο αγορών με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή της Καλλιθέας δίνοντας λύση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αγνώστου Στρατιώτη και αναπτύσσεται σε 958 m² χώρου πώλησης και 511 m² βοηθητικών χώρων. Με 3 συμβατικά και 4 αυτόματα ταμεία, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με ταχύτητα και άνεση τις καθημερινές τους αγορές. Παράλληλα, θα βρίσκουν μεγάλη ποικιλία από φρέσκα προϊόντα και πολλές επιλογές από το τμήμα Bake off και το My Ευεξία, με την αυθεντική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει εδώ και 50 χρόνια την εταιρεία.

Το νέο κατάστημα στην Καλλιθέα, έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο των 290 καταστημάτων My market και My market Local, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.