Εξάρχου:-Ψάχνουμε-επιπλέον-ποσότητες-lng-για-την-atlantic-see

Η κοινοπραξία της Aktor Group με τον κρατικό προμηθευτή φυσικού αερίου της Ελλάδας, ΔΕΠΑ Εμπορίας, επιδιώκει να εξασφαλίσει επιπλέον προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Μετά από συμφωνία τον Νοέμβριο με την Venture Global Inc. για εισαγωγή του καυσίμου στην Ελλάδα με σκοπό την εξαγωγή σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade αναζητά περαιτέρω προμηθευτές, δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξαρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, σε συνέντευξή του. Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030–2050, αλλά οι πωλήσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το 2026.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά επίσης για την περίοδο 2026 έως 2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο Εξαρχου, ο οποίος είναι επίσης CEO της Atlantic.

Η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή, ενώ η Ευρώπη προχωρά προς πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία επίσης σπεύδει να εξασφαλίσει ενέργεια για το χειμώνα, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν πάνω από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, θυμίζει το -.

Η συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΠΑ Εμπορίας τον προηγούμενο μήνα για την προμήθεια LNG των ΗΠΑ στην ουκρανική Naftogaz από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα διευκολυνθεί μέσω της Atlantic», δήλωσε ο Εξαρχου. Η Atlantic θα εστιάσει στο LNG από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας ρωσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2027.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί μια δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν το 2030 για να δημιουργηθεί ένας διάδρομος που θα αυξήσει τη χωρητικότητα μεταφοράς LNG σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, δήλωσε ο CEO. Αυτό ήταν επίσης κρίσιμο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, πρόσθεσε.

Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του LNG των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα εξετάσει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμα να κατασκευάσει δικά της πλοία, σημείωσε ο CEO.

Η κίνηση της Atlantic στον τομέα του LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Aktor για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την αύξηση των κερδών και τη μείωση της εξάρτησης από την κατασκευαστική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Εξαρχου. Η εταιρεία επιθυμεί να μειώσει την εξάρτηση από τις κατασκευές από 85% στα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) σε 40%, με τη συνεισφορά από την ενέργεια να αναθεωρείται πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε.

«Η επίδραση του LNG για την περίοδο 2026 έως 2030 θα είναι σημαντική και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμα πιο σημαντική», τόνισε ο CEO.

Η Aktor κατέχει το 60% της Atlantic, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 40%.