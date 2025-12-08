Επεκτατικές-κινήσεις-από-τον-όμιλο-goldair,-επενδύσεις-12-εκατ.-ευρώ

“Καθώς ολοκληρώνεται μια ακόμα χρονιά σημαντικών αλλαγών και διεθνών προκλήσεων, ο Όμιλος Goldair κατάφερε και το 2025 να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κλάδο των μεταφορών, του τουρισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Όμιλος πέτυχε σημαντικά βήματα προόδου, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό του και προχώρησε σε κινήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της δραστηριότητάς του”, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Goldair A.E

“Η Goldair Α.Ε. φέτος έκλεισε 70 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών για την προώθηση των πωλήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και φορτωτικών, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην αγορά για μια ακόμα χρονιά. Σημαντική προσθήκη στο πελατολόγιο της είναι η νέα συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία IndiGo, η οποία από τον Ιανουάριο 2026 θα συνδέει για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Ινδία με απευθείας πτήση.

Η θυγατρική εταιρεία της Goldair A.E., Sunrise Properties δραστηριοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στον ξενοδοχειακό κλάδο, με την επιτυχημένη λειτουργία του ξενοδοχείου Mykonos Flow στο Super Paradise στην Μύκονο. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να ερευνά την αγορά για νέες επενδυτικές κινήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα. Τέλος, σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της, στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων με σκοπό την κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών στον οικιστικό τομέα”, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Travellair

“Η Travellair συνέχισε και φέτος την ανοδική της πορεία, εδραιώνοντας ακόμη πιο δυναμικά τη θέση της ως ένα τουριστικό γραφείο παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Με μια διευρυμένη και ιδιαίτερα σημαντική βάση εταιρικών πελατών, η εταιρεία εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση VIP και corporate ταξιδιωτών, παρέχοντας παράλληλα αποκλειστικές υπηρεσίες στα αεροδρόμια.

Goldair Handling

Ελλάδα

Η Goldair Handling διατήρησε την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά επίγειας εξυπηρέτησης, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας επαρκώς την αυξημένη ζήτηση που παρουσίασαν τα ελληνικά αεροδρόμια, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Ο έγκαιρος σχεδιασμός του επιχειρησιακού έργου σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (και) από το εξωτερικό, συνέβαλαν στην ομαλή εξυπηρέτηση των πτήσεων, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 6% σε σχέση με το 2024. Επίσης ανοδικά, κινήθηκε και ο τομέας διαχείρισης εμπορευμάτων (Cargo) καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 29% ενισχυόμενος σημαντικά από τη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Διεθνές Δίκτυο

Η ανάπτυξη της εταιρείας στα Βαλκάνια, ενισχύθηκε με τη νέα στρατηγική συνεργασία με την Ryanair στη Βουλγαρία, καθιστώντας την Goldair Handling ηγέτιδα εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης στη γειτονική χώρα , διπλασιάζοντας το έργο της στη Σόφια, ενώ στη Σερβία , στο αεροδρόμιο Βελιγραδίου, ξεκίνησε νέες συνεργασίες με τις εταιρείες DHL και Turkish Airlines .

Στην Κύπρο και στην Ινδία , η Goldair Handling διατήρησε τα μερίδια αγοράς της, ενώ στην Ελβετία, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, κέρδισε μία από τις τέσσερεις άδειες επίγειας εξυπηρέτησης για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, διεισδύοντας με αυτή την επιτυχία στην αγορά της δυτικής/κεντρικής Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητά της.

Επενδύσεις

Η εταιρεία πραγματοποίησε για ακόμα μια χρονιά επενδύσεις σε επίγειο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πλάνου αναβάθμισης. Οι νέες επενδύσεις σε επίγειο εξοπλισμό, ανήλθαν σε 12 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων λεωφορείων επιβατών τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και σημαντική αναβάθμιση του στόλου της με ηλεκτρικά εφόδια.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών στα 7 Lounges διακεκριμένων επιβατών της Goldair Handling στην Ελλάδα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη διεύρυνση του πελατολογίου μέσω νέων συνεργασιών.

Η Goldair Handling επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για εξωστρέφεια, συνεχή ανάπτυξη, στρατηγικές συνεργασίες και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .

Goldair Cargo

Η Goldair Cargo ολοκλήρωσε ακόμα μια χρονιά αναπτυξιακής πορείας, καταφέρνοντας να διατηρήσει σταθερή και ισχυρή παρουσία στην αγορά, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια και τις οικονομικές προκλήσεις που επηρέασαν τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία προχωρά εντός του έτους στην κατασκευή νέας υπερσύγχρονης εγκατάστασης logistics 24.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε οικόπεδο 50.000 τ.μ. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ορίζοντας ολοκλήρωσης έχει τεθεί το 2027.

Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα της Goldair Cargo να εξυπηρετεί εξειδικευμένα φορτία και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εταιρείες Goldair Cargo, Hellas Logistics και Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Enterprise Greece, συμμετείχαν δυναμικά στην Transport Logistic 2025, την κορυφαία παγκόσμια έκθεση logistics και μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου στο Μόναχο.

Με τη συμμετοχή τους στην έκθεση, ο όμιλος ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία και συνέβαλε στην ανάδειξη της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και του ρόλου της ως πύλη εισόδου για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Goldair Rail

Η εταιρεία Goldair Rail παρουσίασε σταθερή οικονομική πορεία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, κυρίως χάρη στις δραστηριότητες logistics. Ωστόσο, το σιδηροδρομικό έργο παρέμεινε περιορισμένο, εξαιτίας των προβλημάτων στο δίκτυο και της απουσίας σύγχρονων λειτουργικών υποδομών.

Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο

Το 2025 ήταν για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μια χρονιά στην οποία πρωταγωνίστησε στις καλές ειδήσεις. Η Εταιρεία έκλεισε με επιτυχία τις τελευταίες αδειοδοτικές της εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευση με την Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα (DFC) και την Τράπεζα Πειραιώς για το ομολογιακό δάνειο των 300 εκ ευρώ.

Επίσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία αλλαγής Κατασκευαστή. Συνεπώς, εντός του 2026 θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέσσερα έτη και σταδιακή παράδοση των αποθηκών από τους 18 μήνες από την έναρξη του έργου.

Το ΘΕΚ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιφανείας 265.000 τμ. Η ένταξη του έργου στον στρατηγικό κορμό του «Κάθετου Διαδρόμου» του προσδίδει νέες εμπορικές δυνατότητες, ενώ το καθιστά το βασικό σημείο αναφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας μας”.