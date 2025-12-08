Ηχηρά-ονόματα-στην-εκδήλωση-για-την-«Κρίση-της-Δημοκρατίας-σήμερα»:-Παρόντες-Καραμανλής,-Σαμαράς,-Βενιζέλος-(Βίντεο,-φωτογραφίες)

Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας έχουν κατακλύσει αυτή την ώρα το Παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν.

Αφορμή είναι η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «δημοκρατία».

Στην εκδήλωση παρίστανται ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

​Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

​Στον χώρο βρίσκονται επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρίσκεται ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στην εκδήλωση παρίστανται ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππακης και σύσσωμη η ομάδα της εφημερίδας «δημοκρατία», ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλο και πολλοί ακόμη.

​Η ατζέντα της βραδιάς

​Κεντρικό θέμα της συζήτησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι η «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Στο βήμα, υπό τον συντονισμό του Μανώλη Κοττάκη, αναμένεται να τοποθετηθούν ως κεντρικοί ομιλητές ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια σπάνια και βαρύνουσας σημασίας συνύπαρξη.

Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την τιμητική βράβευση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

Κώστας Καραμανλής

Ευάγγελος Βενιζέλος

Κώστας Καραμανλής – Νίκος Δένδιας

Ευάγγελος Βενιζέλος – Αντώνης Σαμαράς

Κώστας Καραμανλής – Ευάγγελος Βενιζέλος – Νατάσα Παζαΐτη

Πάνος Παναγιωτόπουλος – Λάκης Λαζόπουλος

Προκόπης Παυλόπουλος – Νικήτας Κακλαμάνης

