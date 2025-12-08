Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, December 8
    Ηχηρά-ονόματα-στην-εκδήλωση-για-την-«Κρίση-της-Δημοκρατίας-σήμερα»:-Παρόντες-Καραμανλής,-Σαμαράς,-Βενιζέλος-(Βίντεο,-φωτογραφίες)
    Ηχηρά ονόματα στην εκδήλωση για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: Παρόντες Καραμανλής, Σαμαράς, Βενιζέλος (Βίντεο, φωτογραφίες)

    Ηχηρά ονόματα στην εκδήλωση για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: Παρόντες Καραμανλής, Σαμαράς, Βενιζέλος (Βίντεο, φωτογραφίες)

    Πολιτική 2 Mins Read

    Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας έχουν κατακλύσει αυτή την ώρα το Παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν.

    Αφορμή είναι η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «δημοκρατία».

    Στην εκδήλωση παρίστανται ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

    ​Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

    ​Στον χώρο βρίσκονται επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρίσκεται ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στην εκδήλωση παρίστανται ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππακης και σύσσωμη η ομάδα της εφημερίδας «δημοκρατία», ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλο και πολλοί ακόμη.

    ​Η ατζέντα της βραδιάς

    ​Κεντρικό θέμα της συζήτησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι η «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Στο βήμα, υπό τον συντονισμό του Μανώλη Κοττάκη, αναμένεται να τοποθετηθούν ως κεντρικοί ομιλητές ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια σπάνια και βαρύνουσας σημασίας συνύπαρξη.

    Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την τιμητική βράβευση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

    καραμανλής

    Κώστας Καραμανλής

    Βενιζέλος

    Ευάγγελος Βενιζέλος

    Δένδιας

    Κώστας Καραμανλής – Νίκος Δένδιας

    Σαμαράς

    Ευάγγελος Βενιζέλος – Αντώνης Σαμαράς

    Καραμανλής

    Κώστας Καραμανλής – Ευάγγελος Βενιζέλος – Νατάσα Παζαΐτη

    Λαζόπουλος

    Πάνος Παναγιωτόπουλος – Λάκης Λαζόπουλος

    παυλόπουλος

    Προκόπης Παυλόπουλος – Νικήτας Κακλαμάνης

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com