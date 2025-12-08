Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ως εθνικό άλμα ισχύος

Η πιθανή –ή επικείμενη– εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup δεν είναι απλώς μια προσωπική επιτυχία. Είναι ένα πολιτικό γεγονός πρώτης γραμμής που θα αναβαθμίσει θεσμικά, γεωπολιτικά και οικονομικά το ελληνικό αποτύπωμα στην Ευρώπη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο αξίωμα κατέκτησε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Και δεν χρειάζεται να ωραιοποιήσουμε τίποτα: μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε τους συσχετισμούς υπέρ της Ελλάδας με τρόπο χειροπιαστό.

Από “αιώνιο μαθητή” σε ρυθμιστή των αποφάσεων

Η Ελλάδα μετά την κρίση είχε μάθει να συμμετέχει στο Eurogroup αμυντικά, διαπραγματευόμενη όρια, προαπαιτούμενα και επιτροπές. Με έναν Έλληνα στην κορυφή του οργάνου, τα δεδομένα γυρίζουν ανάποδα. Η Αθήνα από «παραλήπτης αποφάσεων» μετατρέπεται σε «ρυθμιστή». Σε μια ένωση όπου οι λεπτομέρειες της δημοσιονομικής ευελιξίας, οι μεταρρυθμιστικές ατζέντες και οι γραμμές σταθερότητας γράφονται λέξη-λέξη, το να έχεις τον πρόεδρο στο δικό σου στρατόπεδο σημαίνει επιρροή: πραγματική, όχι επικοινωνιακή.

Η προσωπικότητα Πιερρακάκη ως ελκυστική ευρωπαϊκή αφήγηση

Ο Πιερρακάκης δεν κουβαλά το φορτίο των πολιτικών αντιπαραθέσεων της δεκαετίας των μνημονίων· κουβαλά μια τεχνοκρατική εικόνα, διεθνώς αναγνωρίσιμη, που πατά στην επιτυχία της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας. Αυτή η εικόνα δεν είναι αμελητέα. Στις Βρυξέλλες καταλαβαίνουν την αξία ενός ηγέτη που συνδυάζει πολιτική ευελιξία, τεχνολογικό υπόβαθρο και αξιοπιστία στις αγορές. Για αυτό και η δική του υποψηφιότητα έχει δυναμική ευρύτερης αποδοχής, πέρα από ιδεολογικές ή γεωγραφικές γραμμές.

Θεσμική αναβάθμιση με άμεσο αντίκτυπο

Η προεδρία του Eurogroup είναι ένας μοχλός πολιτικής ισχύος. Επηρεάζει:

τις συζητήσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες,

τη στρατηγική για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη,

το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής και κεφαλαιαγοράς.

Όλα αυτά αφορούν την Ελλάδα άμεσα. Αφορούν τις δημοσιονομικές της δυνατότητες, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την ευελιξία στους κρατικούς προϋπολογισμούς, την πορεία των επιτοκίων. Με έναν Έλληνα στο τιμόνι, η χώρα αποκτά ένα πλεονέκτημα που ποτέ δεν είχε μετά το 1981: πολυετή επιρροή στον πυρήνα της οικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης.

Μήνυμα διεθνών αγορών και επενδυτών

Το όνομα του Πιερρακάκη στο Eurogroup στέλνει επίσης ένα άλλο μήνυμα: η Ελλάδα δεν είναι πια «ειδική περίπτωση». Είναι σταθερή, προβλέψιμη, με τεχνοκρατικό προσωπικό ικανό να υπηρετεί ευρωπαϊκούς θεσμούς πρώτης γραμμής. Οι αγορές το διαβάζουν αυτό ως ένδειξη συνέχειας και σοβαρότητας, κάτι που περιορίζει το country risk και ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα.

Η γεωπολιτική διάσταση

Μια χώρα που αποκτά τέτοια θέση δεν ενισχύει μόνο την οικονομική της φωνή· ενισχύει και τη διαπραγματευτική της ισχύ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ατζέντα: από τις σχέσεις με την Τουρκία μέχρι τα ενεργειακά και την τεχνολογική πολιτική. Όταν ο πρόεδρος του Eurogroup προέρχεται από την Αθήνα, οι Ευρωπαίοι εταίροι ακούνε πιο προσεκτικά – γιατί οι ισορροπίες των συμμαχιών αλλάζουν.

Συμπέρασμα

Η εκλογή Πιερρακάκη θα ήταν ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο. Όχι γιατί θα έλυνε μονομιάς τα προβλήματα της χώρας, αλλά γιατί θα τοποθετούσε την Ελλάδα στους μεγάλους παίκτες της Ευρωζώνης. Θα ανέβαζε την εικόνα της, το κύρος της και –το κυριότερο– την επιρροή της εκεί όπου γράφονται οι αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν απλώς τιμητική. Θα ήταν στρατηγική νίκη. Ένα βήμα που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί πια τις εξελίξεις—τις διαμορφώνει.