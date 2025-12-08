Θετική-στο-«πάγωμα-ή-την-αποθήκευση»-του-οπλισμού-της-η-Χαμάς-αντί-να-τον-παραδώσει

Η Χαμάς είναι έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα ή την αποθήκευση» του οπλοστασίου της ως μέρος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, δήλωσε την Κυριακή ανώτερος αξιωματούχος της, προτείνοντας μια πιθανή λύση για ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα της συμφωνίας για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Ο Μπασέμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μίλησε στο Associated Press ενώ οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη δεύτερη και πιο περίπλοκη φάση της συμφωνίας.

«Είμαστε ανοιχτοί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κλιμακώσεις ή να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις ή εκρήξεις», δήλωσε ο Ναΐμ από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηγεσίας της οργάνωσης.

Το αίτημα του Ισραήλ προς τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της –αίτημα για το οποίο το Ισραήλ είναι ανυποχώρητο– φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ικανοποιηθεί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συνεχίζει το Associated Press, δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα βασικό αίτημα που θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο σε άλλους τομείς.

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η Χαμάς διατηρεί το «δικαίωμα στην αντίσταση», αλλά πρόσθεσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, αλλά πρότεινε μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία πέντε ή δέκα ετών για τη διεξαγωγή συζητήσεων.

«Αυτός ο χρόνος πρέπει να αξιοποιηθεί σοβαρά και με ολοκληρωμένο τρόπο», είπε και πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι «πολύ ανοιχτή» ως προς το τι θα κάνει με τα όπλα της.

«Μπορούμε να συζητήσουμε για το “πάγωμα”, την αποθήκευση ή την κατάθεση των όπλων, με την εγγύηση των Παλαιστινίων ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας ή ανακωχής», είπε.

Δεν είναι σαφές εάν η πρόταση αυτή θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ισραήλ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση.

Σε ερώτημα αν η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν λάθος, ο Ναΐμ την υπερασπίστηκε ως «πράξη άμυνας».

Η δεύτερη φάση των συνομιλιών αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας, η σύσταση τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής στη Γάζα, η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφος και ο αφοπλισμός της Χαμάς. Διεθνής επιτροπή, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέψει την υλοποίηση της συμφωνίας και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Γενικά το σχέδιο 20 σημείων στο οποίο συμφώνησαν οι δύο πλευρές «χρειάζεται πολλές διευκρινίσεις», δήλωσε ο Ναΐμ.

Ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα είναι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης.