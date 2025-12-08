Κίνα:-Ιστορικό-εμπορικό-πλεόνασμα-πάνω-από-ένα-τρισεκατομμύριο-δολάρια

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανέβηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας, ξεπερνώντας το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Το Νοέμβριο, οι κινεζικές εξαγωγές ανέκαμψαν σημαντικά μετά από μείωση τον Οκτώβριο, καθώς αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι-σύμφωνα με έρευνα του -- είχαν προβλέψει μέση αύξηση 4%.

Στην ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 1,9%.

Σε συνδυασμό με τις εξαγωγές, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Νοέμβριο το εμπορικό πλεόνασμα να εκτιναχτεί στα 112 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Κίνας, το ετήσιο πλεόνασμα να ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το ιστορικό αυτό πλεόνασμα φέρνει πλέον πολύ κοντά την επίτευξη του επίσημου στόχου της κινεζικής ηγεσίας για αύξηση του ΑΕΠ κατά 5%, φέτος.

«Αυτό καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας, αλλά η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει την ανησυχία των εμπορικών εταίρων της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ», τονίζουν Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 14,2%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές από την Ευρώπη μόλις κατά 1,6%. «Οι ευρωπαϊκές αγορές δέχονται πιέσεις από τα φθηνότερα κινεζικά προϊόντα», προσθέτουν.

Στο επίκεντρο των εμπορικών συγκρούσεων με την Ευρώπη βρίσκεται η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, η εξόρυξη και η επεξεργασία των οποίων κυριαρχείται παγκοσμίως από την Κίνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ που βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με την κινεζική ηγεσία, έθεσε το ζήτημα αυτό στον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Βεντάο. «Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα , θέτουν ήδη σε κίνδυνο την παραγωγή των ευρωπαϊκών εταιρειών», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 29% – σηματοδοτώντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα διψήφιας μείωσης παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στις διμερείς εμπορικές σχέσεις . Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε σε αύξηση των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και την Αφρική

Ευκαιρίες και δυσκολίες

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν δύο τάσεις: Πρώτον, η Κίνα επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες «Η ισχυρότερη αύξηση των εξαγωγών τον Νοέμβριο δείχνει την ανταγωνιστικότητα των Κινέζων εξαγωγέων», λέει ο Ντέιβιντ Κιού, αναλυτής του - Economics. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτονται οι δυσκολίες του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτησή του από το εξωτερικό εμπόριο.

«Η εγχώρια κατανάλωση παραμένει χαμηλή και η κινεζική ηγεσία δυσκολεύεται να την αντιμετωπίσει. Η εξωτερική ζήτηση παραμένει λοιπόν, ο πιο σταθερός μοχλός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.

Σκληρή στάση Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα, υιοθέτησε πάντως σκληρή στάση κατά την επιστροφή του στο Παρίσι.

Μιλώντας στην οικονομική εφημερίδα «Les Echos», ο Μακρόν δήλωσε ότι προσπάθησε να εξηγήσει στους Κινέζους ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο και απείλησε με αντίμετρα εάν η χώρα δεν αλλάξει την εμπορική της πολιτική. «Προσπαθώ να εξηγήσω στους Κινέζους ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο επειδή βρίσκονται στη διαδικασία να καταστρέψουν τους δικούς τους πελάτες, κυρίως επειδή δεν εισάγουν πλέον πολλά από εμάς», δήλωσε ο Μακρόν «Τους είπα ότι αν δεν ανταποκριθούν , εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούμε τους επόμενους μήνες να λάβουμε αυστηρά μέτρα και να μειώσουμε τη συνεργασία – παρόμοια με αυτά που έχουν κάνει οι ΗΠΑ – για παράδειγμα επιβάλλοντας δασμούς σε κινεζικά προϊόντα».

Ο Μακρόν κάλεσε πάντως τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ευρώπη, τονίζοντας όμως πώς δεν πρέπει να δημιουργούν εξαρτήσεις. «Η Κίνα χτυπά στην καρδιά του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και καινοτόμου μοντέλου, δήλωσε ο Μακρόν. Ο προστατευτισμός των ΗΠΑ επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς τα κινεζικά προϊόντα εκτρέπονται μαζικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι θέμα επιβίωσης. «Έχουμε γίνει η αγορά εξισορρόπησης και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα πρέπει επομένως να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να επενδύσει στην καινοτομία και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά.