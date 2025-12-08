Κίνα: Νέα διψήφια «βουτιά» των εξαγωγών προς ΗΠΑ – Στο -29% τον Νοέμβριο

Για όγδοο σερί μήνα μειώθηκαν οι εξαγωγές των κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, παρά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο οικονομιών.

Για όγδοο σερί μήνα μειώθηκαν οι εξαγωγές των κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, παρά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο οικονομιών, ακόμη και όταν οι συνολικές εξαγωγές ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς τον Νοέμβριο, όπως αναφέρει το CNBC.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 28,6% τον Νοέμβριο, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου Σι Τσινπίνγκ και του Αμερικανού ομόλογού του Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου. Οι εισαγωγές από την Αμερική μειώθηκαν κατά 19% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 18,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 13,2%.

«Παρά την εμπορική εκεχειρία, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιβάλλουν υψηλότερους δασμούς στην Κίνα από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες», δήλωσε ο Gary Ng, ανώτερος οικονομολόγος της Natixis, προσθέτοντας ότι οι Κινέζοι εξαγωγείς πιθανότατα συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους σε τρίτες αγορές για να εξάγουν στις ΗΠΑ. «Μπορεί να γίνει μελλοντικός κανόνας», σημείωσε ο Ng.

Συνολικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων της Κίνας τη Δευτέρα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 3,8% σε δημοσκόπηση του Reuters. Αυτή η αύξηση σηματοδότησε ανάκαμψη από μια απροσδόκητη πτώση 1,1% τον Οκτώβριο – την πρώτη συρρίκνωση από τον Μάρτιο του 2024.

Η συρρίκνωση των εξαγωγών των ΗΠΑ τον Νοέμβριο αντισταθμίστηκε με το παραπάνω από την αύξηση των αποστολών προς άλλες αγορές, ιδίως προς τα δύο μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ της Κίνας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι εξαγωγές της Κίνας προς την ASEAN και την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8% και σχεδόν 15% αντίστοιχα..

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9% τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για αύξηση 3%, καθώς η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά κατοικίας και η αυξανόμενη ανασφάλεια στην εργασία συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά την εγχώρια κατανάλωση. Η ανάπτυξη ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με 1% τον Οκτώβριο.

Οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα παραμένουν περίπου στο 47,5% σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economics. Οι δασμοί του Πεκίνου στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανέρχονται σε περίπου 32%.