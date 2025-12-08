Κίνα:-Το-εμπορικό-πλεόνασμα-ξεπέρασε-για-πρώτη-φορά-το-1-τρισ.-δολάρια-το-2025

Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα των ανταλλαγών της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν 1,080 τρισ. δολάρια.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο να αντισταθμίζουν την ισχυρή μείωση των παραδόσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα των ανταλλαγών της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν 1,080 τρισ. δολάρια, ανακοίνωσε η διοίκηση Τελωνείων.

«Το πλεόνασμα της Κίνας στο εμπορικό ισοζύγιο φέτος έχει ήδη ξεπεράσει εκείνο του περασμένου έτους, και προβλέπουμε πως θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το προσεχές έτος», γράφει σε ένα σημείωμα η Ζίτσου Χουάνγκ από την Capital Economics.

«Η αδυναμία των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αποστολές [προϊόντων] προς άλλες αγορές», τον Νοέμβριο, είπε.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, πιο γρήγορα απ’ ό,τι προβλεπόταν, αλλά μειώθηκαν κατά 28,6% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια περίοδο, ανέφερε η διοίκηση Τελωνείων.

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών είναι καλύτερος από τις προβλέψεις του πρακτορείου -, που υπολόγιζε αύξηση 4%.

Το αποτέλεσμα αυτό ακολουθεί μια υποχώρηση των εξαγωγών κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, την πρώτη από τον Φεβρουάριο που συνέπιπτε μια την επαναφορά των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, με πιο αργό ρυθμό από την αύξηση 3% που προέβλεπε το -, μία ακόμη ένδειξη της ατονίας της εσωτερικής ζήτησης.

«Η επαναφορά της αύξησης των εξαγωγών τον Νοέμβριο εξακολουθεί να μετριάζει την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης», σχολιάζει σε ένα σημείωμα ο Ζιουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. «Η οικονομική δυναμική επιβραδύνθηκε στο τέταρτο τρίμηνο, εν μέρει λόγω της επίμονης αδυναμίας του τομέα των ακινήτων», προσθέτει.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ αποδύθηκαν σε σκληρό εμπορικό πόλεμο το 2025 μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα κατέληξε σε αμοιβαία μέτρα εκτόνωσης, τουλάχιστον προσωρινά.

Οι εξαγωγές αποτελούν εδώ και χρόνια κινητήριο μοχλό της κινεζικής οικονομίας, με την εγχώρια κατανάλωση να παραμένει αδύναμη και μια κρίση χρέους να παρατείνεται στον τεράστιο τομέα ακινήτων. Η Κίνα είναι επίσης αντιμέτωπη με αυξημένη ανεργία των νέων και ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της.

Οι Κινέζοι ηγέτες, που προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 5% φέτος, αναμένεται να έχουν αυτή την εβδομάδα μια σημαντική συνάντηση για τον οικονομικό σχεδιασμό. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ανέρχονταν σε 33,8 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο έναντι 47,3 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.