«Καμπανάκι»-από-9-κράτη-μέλη-της-ΕΕ-για-την-πολιτική-«Αγοράστε-ευρωπαϊκά-προϊόντα»

Εννέα κράτη μέλη της ΕΕ κάλεσαν την ένωση τη Δευτέρα να είναι εξαιρετικά προσεκτική όσον αφορά την υποστήριξη της βιομηχανίας της με σχέδια «Αγοράστε ευρωπαϊκά», επικαλούμενα ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπό τους στις τιμές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει προτάσεις τον επόμενο μήνα για την ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO2 και ενισχύοντας την παραγωγή καθαρής τεχνολογίας, με απαιτήσεις για την ιεράρχηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων που θα μείωναν την εξάρτησή της από τις εισαγωγές από την Κίνα.

Η Γαλλία είναι μεταξύ εκείνων που έχουν υποστηρίξει την ιδέα. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα να βοηθήσει στη διόρθωση των «μη βιώσιμων» εμπορικών ανισορροπιών και δήλωσε ότι απείλησε το Πεκίνο με δασμούς εάν δεν αναλάμβανε δράση.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ζήτησε μια προσέγγιση «Αγοράστε ευρωπαϊκά» σε κρίσιμα εξαρτήματα, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λέει ότι υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή προτίμηση στις δημόσιες προσφορές.

Ποιες χώρες εκφράζουν τις ανησυχίες τους

Ωστόσο, οι εννέα χώρες – η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Σλοβακία – ανέφεραν σε έγγραφο που είδε το Reuters ότι οποιαδήποτε προσέγγιση «Made in Europe» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με «τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή».

Σε έγγραφο που θα παρουσιαστεί σε συνάντηση υπουργών για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ τη Δευτέρα, αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να διενεργήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής στις τιμές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον ανταγωνισμό.

Τι προτείνουν

Τα εννέα κράτη δήλωσαν ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική προτιμήσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εάν δεν υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις και θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς.

Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η επαχθής επαλήθευση της ευρωπαϊκής προέλευσης σύνθετων προϊόντων, ανέφεραν.

Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να διαταράσσουν τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ, δεδομένου ότι οι βαθύτερες συνεργασίες με χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης αποτελούν μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης της ΕΕ, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την καινοτομία και οι δυσανάλογοι κανόνες θα μπορούσαν να απομακρύνουν τις επενδύσεις, ανέφεραν, ενώ οι εταιρείες της ΕΕ δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή προσφορά για όλους τους αναδυόμενους τομείς.

«Εάν εφαρμοστεί ευρέως, η «Ευρωπαϊκή Προτίμηση» κινδυνεύει να στερήσει από τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους καταναλωτές μας την επιλογή και τον ανταγωνισμό, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές και ασθενέστερη καινοτομία», ανέφερε η εφημερίδα.

