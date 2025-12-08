Καμπανάκι-από-bis-για-funds,-ταμεία,-ασφαλιστικές-εταιρείες

Tον κώδωνα κρούουν οικονομικοί αναλυτές της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών (BIS) για τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τα τελευταία χρόνια αυξάνουν όλο και περισσότερο την επιρροή τους εμπλεκόμενα στα κανάλια των κεντρικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τους κορυφαίους αναλυτές, η άνοδος των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΜΤΧΙ) προσθέτει αβεβαιότητα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, καθώς μπορούν να την επηρεάσουν ποικιλοτρόπως. Μπορούν να μεταβάλλουν την ισχύ της μετάδοσης, να εισάγουν κρατική εξάρτηση στη διάδοση των νομισματικών κινήτρων, ακόμα και να επηρεάσουν τα διασυνοριακά νομισματικά spillovers, επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές της BIS.

Οι εν λόγω επιδράσεις των ΜΤΧΙ είναι ιδιαίτερα σημαντικές και επηρεάζουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στην Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου του φθινοπώρου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση έναντι μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΜΤΧΙ), ιδίως στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους αύξησαν σημαντικά την έκθεσή τους έναντι αντισυμβαλλομένων των Νήσων Κέιμαν, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας και αυξάνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες της Ε.Ε./ΕΟΧ.

Σύμφωνα με την έκθεση της BIS, τα ΜΤΧΙ μπορούν να διακριθούν σε τρεις ευρείες ομάδες: ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικά funds (που περιλαμβάνουν χρηματιστηριακά funds, funds της χρηματαγοράς και hedge funds) και μη τραπεζικοί δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εταιρειών.

Διαφορετικός τύπος – διαφορετική επίδραση

Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της BIS, οι διαφορετικοί τύποι των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επηρεάζουν ανάλογα και την ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής αρχικά λειτουργεί μέσω της μεταβολής των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, αλλά η περαιτέρω μετάδοση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικοί μεσάζοντες προσαρμόζουν τις δανειοδοτήσεις και τις επενδύσεις τους.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τα επενδυτικά funds, οι αναντιστοιχίες ρευστότητας και η μόχλευση σε ορισμένα τμήματα μπορούν να προκαλέσουν προσαρμογές στα χαρτοφυλάκια, οι οποίες ενισχύουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, ενώ για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία φαίνεται ότι έχουν διπλή επιρροή: είτε ενισχύσουν είτε μετριάζουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Αυξάνουν την κρατική εξάρτηση

Η άνοδος των ΜΤΧΙ μπορεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της BIS, να καταστήσει την νομισματική πολιτική περισσότερο εξαρτώμενη από κρατικά συμφέροντα, δεδομένου ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης και η στάση απέναντι στον κίνδυνο των ΜΤΧΙ μπορεί να είναι πιο ασταθείς από αυτέ των τραπεζών.

Μάλιστα, ο αντίκτυπος των μεταβολών των επιτοκίων πολιτικής στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις μπορεί να εξαρτάται από τις συναλλαγές μόχλευσης των ΜΤΧΙ, ιδίως από τα hedge funds, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα ρευστότητας χρηματοδότησης και περιθωρίων στις αγορές repos.

Διασυνοριακά spillovers

Επιπρόσθετα, ο αυξανόμενος ρόλος των ΜΤΧΙ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί επίσης να ενισχύσει τα διασυνοριακά spillovers της νομισματικής πολιτικής, μέσω των προσαρμογών χαρτοφυλακίου τους που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε περισσότερες από μία χώρες.

Αυτό το φαινόμενο, παρατηρούν οι αναλυτές, είναι ιδιαίτερα έντονο στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ οδηγεί σε σημαντική μείωση των ακαθάριστων εισροών από αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια.

Συνεπώς, όπως αναφέρουν οι διεθνείς αναλυτές, η άνοδος των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προσθέτει αβεβαιότητα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ενδέχεται να διαταράξουν τη μετάδοσή της, ενισχύοντας παράλληλα τις αρνητικές χρηματοπιστωτικές διαταραχές.