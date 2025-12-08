Καταιγίδα-στο-bitcoin:-Κατάρρευση-τιμών,-ιστορικές-ρευστοποιήσεις-και-φόβοι-για-νέο-«χειμώνα»

Το bitcoin καταγράφει πτώση έως 36% από το ιστορικό υψηλό του, με παράγοντες όπως η Fed, οι πιθανές πωλήσεις από μεγάλους κατόχους, το ξετύλιγμα του carry trade σε γιέν και τη μαζική ρευστοποίηση 1,6 εκατ. traders να εντείνουν τη μεταβλητότητα.

Το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για όσους κατέχουν bitcoin, τη στιγμή που μόλις πριν από λίγο καιρό εύλογα μπορούσε κάποιος να το παραλληλίσει με τον χρυσό ή ακόμη και να το αποκαλέσει «ψηφιακό χρυσό».

Παρότι, η τιμή έχει ανέβει 390% σε πέντε χρόνια, έχει υποχωρήσει περίπου 16% μέσα σε έξι μήνες. Επίσης, η πτώση άνω του 30% του bitcoin από το ιστορικό υψηλό του, υπογραμμίζει τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει πλέον το βασικό κρυπτονόμισμα.

Το bitcoin υποχώρησε κοντά στα 80.000 δολάρια στα τέλη του περασμένου μήνα προτού σημειώσει άνοδο και διολισθήσει εκ νέου την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν έπεσε κάτω από τα 81.000 δολάρια, αυτό αντιστοιχούσε σε πτώση περίπου 36% από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων που σημείωσε νωρίτερα τον Οκτώβριο. Σήμερα, ωστόσο, παρουσίασε μια μικρη ανάκαμψη, κινούμενο πάνω από τα 90.000 δολάρια χωρίς ωστόσο να βελτιώνει τη «μεγάλη εικόνα». Ο πραγματικός χρυσός, από την άλλη, αντέχει, καθώς έχει ενισχυθεί σχεδόν 60% το τελευταίο έτος και 24% τους τελευταίους έξι μήνες.

Τι συμβαίνει λοιπόν με το bitcoin;

Ίσως πρόκειται απλώς για κατοχύρωση κερδών, ίσως να οφείλεται στη λίγο πιο «επιθετική» ρητορική για τα αμερικανικά επιτόκια τις προηγούμενες ημέρες – αν και τώρα το κλίμα έχει αντιστραφεί – δεδομένου ότι τα αυξανόμενα επιτόκια δεν είναι καλά για τις κατηγορίες ενεργητικού που δεν παράγουν καθόλου μετρητές ροές. Ίσως συνδέεται με τη χρήση ενέργειας, καθώς το κόστος εξόρυξης bitcoin συγκλίνει με την τρέχουσα τιμή του και συνεπώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί.

Ή μήπως έχει να κάνει με εταιρείες όπως η Strategy; Έχουν ακουστεί μεγάλα λόγια από τον εκτελεστικό πρόεδρο Μάικλ Σέιλορ και άλλους υποστηρικτές του bitcoin σχετικά με το ότι το bitcoin τους δεν θα πωληθεί ποτέ, λόγια που τώρα διαψεύδονται.

Όταν το bitcoin εκτοξεύεται στα ύψη και οι μετοχές των εταιρειών που το κατέχουν διαπραγματεύονται με premium σε σχέση με την τιμή του, μπορείς να εκδίδεις μετοχές ή χρέος για να αγοράσεις περισσότερο bitcoin και να πληρώνεις τους τόκους για το χρέος που χρησιμοποίησες προηγουμένως για να αγοράσεις bitcoin. Αλλά όταν η τιμή του κρυπτονομίσματος πέφτει ή όταν οι μετοχές των εταιρειών αυτών διαπραγματεύονται με έκπτωση, δεν μπορείς. Οπότε ίσως πλησιάζει η στιγμή που ο Σέιλορ θα πρέπει να πωλήσει bitcoin για να πληρώσει τόκους για χρέος που πήρε εξαρχής για να αγοράσει bitcoin; Nα σημειωθεί ότι η Strategy κατέχει το 3,1% όλων των bitcoin.

Yπάρχει μια ακόμη εξήγηση που κυκλοφορεί για όλη αυτή την αστάθεια: η Ιαπωνία. Τι θα γινόταν αν το bitcoin ήταν το «καναρίνι στο ορυχείο» για την κατάρρευση του carry trade σε γιέν; Για χρόνια, τα πολύ χαμηλά επιτόκια ενθάρρυναν τη ροή χρημάτων έξω από την Ιαπωνία, με τη λογική «δανείσου φθηνά στην Ιαπωνία και επένδυσε έξω από αυτή, κέρδισε χρήματα, ξεπλήρωσε το χρέος και κράτα τη διαφορά».

Τώρα όμως οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων είναι σημαντικά υψηλότερες και υπάρχει σαφής προσδοκία ότι η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Αυτό είναι αρνητικό νέο, λέει στο - ο Άλμπερτ Έντουαρντς της Societe Generale. «Το ξετύλιγμα του carry trade σε γιέν θα μπορούσε να προκαλέσει έναν δυνατό ήχο αναρρόφησης στις αμερικανικές χρηματοοικονομικές αγορές», προειδοποιεί. Και ιδιαίτερα στο ενεργητικό εκείνο που είναι έντονα μοχλευμένο – όπως συμβαίνει συχνά με την αγορά του bitcoin που διακρατείται στις εταιρείες γνωστές ως «ψηφιακά θησαυροφυλάκια».

Οι μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις

Στις 10 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια traders υπέστησαν συνολική απομείωση 19,37 δισ. δολαρίων σε μοχλευμένες θέσεις μέσα σε 24 ώρες. Πολλοί traders εξαναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους και ο αντίκτυπος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Αυτό το αποτέλεσμα εξακολουθεί να γίνεται αισθητό, σύμφωνα με την Λούσι Γκαζμαράιαν, ιδρύτρια της Token Bay Capital.

«Ήταν το μεγαλύτερο γεγονός ρευστοποιήσεων στην ιστορία των crypto και χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να φανεί ο αντίκτυπος και να σταθεροποιηθεί η αγορά. Συνέπεσε επίσης με μια περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι πλησιάζουμε στο τέλος μιας ανοδικής αγοράς … κι αυτό έχει αυξήσει τα επίπεδα φόβου στην αγορά», δήλωσε στο CNBC. Στο παρελθόν, όταν η ανοδική αγορά τελειώνει και ακολουθεί περίοδος χαμηλών τιμών, το bitcoin τείνει να υποχωρεί 70% έως 80% από το ιστορικό υψηλό του. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Αλλά ο φόβος ότι μπορεί να συμβεί βαραίνει το επενδυτικό κλίμα.

«Στην πραγματικότητα, ο χρονισμός της πτώσης, με βάση το πού βρισκόμαστε στον κύκλο, κάνει τους επενδυτές επιφυλακτικούς, σε περίπτωση που δούμε αυτήν την πτώση του 80%», είπε η Γκαζμαράιαν.

Φυσιολογική η μεταβλητότητα

Ενώ όμως, αυτές οι διακυμάνσεις φαίνονται μεγάλες, είναι φυσιολογικές σε σχέση με την ιστορία του bitcoin.

Οι μεταβολές της τιμής του αναφέρονται συχνά σε «κύκλους». Γενικά, ο κύκλος του bitcoin αφορά ένα μοτίβο τετραετούς διάρκειας που περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό γεγονός γνωστό ως halving, μια αλλαγή στις ανταμοιβές εξόρυξης που είναι ενσωματωμένη στον κώδικα του bitcoin. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τυπικός συγχρονισμός και οι τάσεις των κύκλων μπορεί να αλλάζουν, το εύρος των διακυμάνσεων φαίνεται σταθερό.

Στον τρέχοντα κύκλο, το bitcoin έχει ήδη αντέξει μια πτώση 32,7% από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2024 και μια πτώση 31,7% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk Data.

«Κοιτάζοντας προηγούμενους κύκλους, η μεταβλητότητα αυτού του μεγέθους φαίνεται συνεπής με τις μακροπρόθεσμες τάσεις», δήλωσε στο CNBC ο Τζέικομπ Γιόσεφ, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην CoinDesk Data.

Οι διακυμάνσεις του bitcoin διακρίνονται σε όλη την ιστορία του.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017, υπήρξαν πτώσεις περίπου 40% δύο φορές εκείνη τη χρονιά και στη συνέχεια μια πτώση 29% τον Νοέμβριο πριν το bitcoin φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Δεκέμβριο.

Ανατρέχοντας στον κύκλο του 2021, το bitcoin κατέγραψε πτώση 31,2% τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς και 26% τον Φεβρουάριο. Υπήρξε επίσης διόρθωση άνω του 55% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2021, καθώς η Κίνα απαγόρευσε την εξόρυξη bitcoin. Στη συνέχεια ανέκαμψε και έφτασε σε νέο υψηλό τον Νοέμβριο εκείνου του έτους.

«Αν και έχουν συμβεί βαθύτερες διορθώσεις στη μέση του κύκλου, σχεδόν όλες – εκτός από την πτώση λόγω της απαγόρευσης εξόρυξης το 2021 – έλαβαν χώρα μέσα σε μια γενικότερη ανοδική δομή, συχνά παραμένοντας πάνω από βασικά τεχνικά επίπεδα όπως ο κινητός μέσος όρος 50 εβδομάδων», δήλωσε ο Γιόσεφ.