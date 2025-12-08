Μπλόκα:-Αναζητείται-διέξοδος-στον-συντεταγμένο-διάλογο

της -

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη μια πλευρά και οι παράλληλοι μονόλογοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες – κτηνοτρόφους που έχουν βγει στα μπλόκα από την άλλη, διαμορφώνουν ένα μάλλον απαισιόδοξο σκηνικό όσον αφορά την προοπτική εκτόνωσης του μετώπου που έχει διαμορφωθεί. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε χθες την πρόσκληση για διάλογο, λέγοντας ότι οι πόρτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτές, επανέλαβε επίσης, όμως, ότι οι αγρότες θα πρέπει να προσέλθουν «με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα».

Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο για τις κινητοποιήσεις, είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ενιαίας εκπροσώπησης των αγροτών που έχουν βγει στους δρόμους. Επίσης, αυτό οδηγεί σε διατύπωση πολλών, διαφορετικών, συχνά αποσπασματικών και ετερόκλητων αιτημάτων. Το μήνυμα προς τους αγρότες είναι ότι θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να έρθουν σε μια συνεννόηση μεταξύ τους και να καταλήξουν σε μια κοινή συνισταμένη, που θα διατυπωθεί με ένα πλαίσιο αιτημάτων και θα εκδηλωθεί με συγκεκριμένη εκπροσώπηση.

Αρχίζουν να διατυπώνονται, πάντως, από κυβερνητικής πλευράς και ορισμένα σχόλια για υποκρυπτόμενες σκοπιμότητες πίσω από την υποκίνηση των κινητοποιήσεων, που δεν έχουν σχέση με τα υπαρκτά προβλήματα των αγροτών. Ειδικότερα. διατυπώνονται υπαινιγμοί για πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις και τώρα εμφανίζονται να πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις, ενδεχομένως διότι επιδιώκουν με τον τρόπο αυτό να εμποδιστούν οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, με δημόσιες παρεμβάσεις τους οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκαν στο πλευρό των αγροτών. Ο κ. Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ, τόνισε ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», ενώ πρόσθεσε ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και οξυμένα τα τελευταία χρόνια, σε βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Συνέδεσε, δε, τα προβλήματα αυτά και με την ερήμωση της περιφέρειας, λέγοντας ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή».

Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία», ενώ έβαλε και αυτός την παράμετρο την πληθυσμιακής συρρίκνωσης της περιφέρειας. «Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη», τόνισε.

Στη σκιά όλων αυτών και προφανώς όχι ασύνδετα με τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., που αναμενόταν πριν από την έναρξη της συζήτησης του Προϋπολογισμού (αρχίζει την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής), βγαίνει από το πρόγραμμα. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους βουλευτές στα τραπεζώματα που είχαν προαναγγελθεί, αρχής γενομένης από εκείνο που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της κακοκαιρίας και επαναπρογραμματίζεται για αυτές τις μέρες. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις, ενώ αναμένεται να γίνει και μία μεγάλη μάζωξη, με όλους τους βουλευτές, πριν από τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.