    Tuesday, December 9
    Νέες-αγορές-μετοχών-ΟΠΑΠ-από-την-allwyn-την-Παρασκευή
    Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από την Allwyn την Παρασκευή

    Επιχειρήσεις

    Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι την 5 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

    Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

    Την 5 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 28.938 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,3769 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 531.790,73 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

