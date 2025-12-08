Οι-αγρότες-«παίζουν-καθυστέρηση»-και-αυξάνουν-τα-μπλόκα,-η-κυβέρνηση-εκπέμπει-σήμα-διαλόγου

Η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, η αύξηση των μπλόκων και κυρίως η ανυποχώρητη στάση των παραγωγών που εμφανίζονται διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, αν δεν ικανοποιηθούν βασικά τους αιτήματα πέραν της εξόφλησης των οφειλομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργεί περιβάλλον πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση.

Και μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δύο φορές να εξέπεμψε σήμα διαλόγου με τους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς, φαίνεται όμως ότι η ώρα της συζήτησης θα αργήσει, καθώς ακόμα δεν υπάρχει συντονιστικό των μπλόκων-κάτι που αναμένεται να προκύψει τις επόμενες μέρες. Επίσης κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να…παίξουν καθυστέρηση, σε μια προσπάθεια άσκησης μεγαλύτερης πίεσης προς την κυβέρνηση.

Τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιμένουν κάποια νύξη από μέρους των μπλόκων για την πιθανή μορφή της εκπροσώπησης τους σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση, όμως αυτή ακόμα δεν έχει γίνει. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα δοκιμαστεί εκ νέου η στρατηγική της Αστυνομίας να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς οι αγρότες σε πολλές περιοχές αναμένεται να κινηθούν με στόχο τον αποκλεισμό τους. Ήδη ο πολλαπλασιασμός των μπλόκων κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει καταστήσει την οδική διαδρομή πιο σύνθετη και χρονοβόρα.

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής, αποφάσισαν σήμερα, Δευτέρα, να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό (17:00-19:00) των παρακαμπτήριων οδών και ακολούθως, την Τετάρτη, να αποκλείσουν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου ενώ παράλληλα μπλόκα στήθηκαν στο Κάστρο στη Βοιωτία.

Κάλεσμα για διάλογο

Σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Μητσοτάκης μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης απευθύνοντας κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για συζήτηση. Το έκανε το Σάββατο από το Μαρκόπουλο, αλλά και την Κυριακή με την ανάρτηση του. Άλλωστε και οι αγροτικές κινητοποιήσεις στις αρχές του 2024 ολοκληρώθηκαν μετά από διαβούλευση και στο ανώτατο επίπεδο.

«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του. «Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», προσέθεσε, αναφέροντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση στήριξε και θα στηρίζει τους αγρότες.

Για την κυβέρνηση το αγροτικό εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, αφενός λόγω της γενικά θετικής προαίρεσης μεγάλης μερίδας της κοινωνίας έναντι των αγροτών μέχρι ώρας, αφετέρου λόγω της φθοράς που υφίσταται στους αγροτικούς νομούς.

Άλλωστε και ανώτερες κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν στο thetimes|-.gr ότι, ακόμα και αν εξοφληθούν πλήρως και στο ακέραιο οι αγρότες, θα απαιτηθεί ευρύτερη συζήτηση για τη λήξη των κινητοποιήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άφησε το Σάββατο ορθάνοιχτο ενδεχόμενο για την παράταση του καθεστώτος φθηνού ρεύματος που ισχύει και τώρα, με «κλειδωμένη» την τιμή στα 9,2 λεπτά/KWH. Κάτι που όμως δεν είναι από μόνο του αρκετό για τους αγρότες.

Το μέτωπο των «πρώην»

Σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, η κυβέρνηση είδε χθες εκ νέου τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Πιο ήπια ο μεν κ. Καραμανλής, με μεγαλύτερη οξύτητα ο κ. Σαμαράς, αλλά η συνισταμένη των δύο είναι κοινή.

«Προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», ανέφερε σε χθεσινή παρέμβασή του ο κ. Καραμανλής. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα επανέλθει σήμερα στη συζήτηση του με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο σε εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» στο παλιό Καπνεργοστάσιο.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», ανέφερε ο κ. Σαμαράς με δήλωση που διένειμε το μεσημέρι της Κυριακής. «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια ακόμα παρέμβασή του για ένα θέμα της επικαιρότητας, αλλά και για ένα θέμα που πολλάκις έχει αναφέρει στις κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις του.