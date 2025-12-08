Ο-Αντώνης-Κυριαζής-παρέδωσε-τα-ηνία-της-entersoftone

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, ο Αντώνης Κυριαζής παραιτήθηκε από πρόεδρος της Entersoftone. Τη θέση του αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης.

Η αποχώρηση του βετεράνου της ελληνικής τεχνολογικής σκηνής, κ. Κυριαζή, έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο νεοσχηματισμένος όμιλος επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του σε μια αγορά που επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Ο Κυριαζής, ένας από τους «αρχιτέκτονες» της εγχώριας πληροφορικής, έχει μακρά και βαθιά διαδρομή στον κλάδο. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών (1973-1978) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στο Lancaster University (1978-1979) και στο University of Sussex (1979-1980).

Υπήρξε μάλιστα εκ των συνιδρυτών της SoftOne, στην οποία ο όμιλος Olympia εισήλθε το 2016 αποκτώντας ποσοστό 33,06%. Ακολούθησε, πριν από περίπου δύο χρόνια, η εξαγορά της Entersoft και η δημιουργία της Entersoftone.