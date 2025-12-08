Ο-στρατός-του-Ισραήλ-λέει-πως-σκότωσε-δύο-Παλαιστίνιους-έπειτα-από-επίθεση-στη-Δυτική-Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως άνδρες του σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έπειτα από επίθεση με τη χρήση οχήματος ως όπλου εναντίον μελών του που επάνδρωναν σημείο ελέγχου.

Το ένα από τα δυο θύματα δεν ενεχόταν στην επίθεση, διευκρίνισε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, με έδρα τη Ραμάλα, ανέφερε ότι σκοτώθηκαν ο Άχμαντ Χαλίλ αρ Ρατζάμπι, 17 ετών, και ο Ζιάντ Τζαμπάρα Αμπού Νταούντ, 55 ετών.

Σύμφωνα με τη ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού, αυτός ο τελευταίος επέβαινε σε δεύτερο όχημα. Κατά παλαιστινιακές πηγές, ήταν εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Μπαμπ αλ Ζαουίγια, στην πόλη της Χεβρώνας, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο.

«Τρομοκράτης επιτάχυνε κινούμενος προς την κατεύθυνση στρατιωτών (…) σε σημείο ασφαλείας στη Χεβρώνα. Οι στρατιώτες αντέδρασαν πυροβολώντας τον τρομοκράτη μέσα στο όχημα και εξουδετερώθηκε», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι παραβρέθηκαν χθες στη Χεβρώνα στην κηδεία του Αμπού Νταούντ, ανάμεσά τους πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι με πορτοκαλί γιλέκα.

Ο πατέρας του χαρακτήρισε τον θάνατό του «βάρβαρη επίθεση».

Οι ισραηλινοί στρατιώτες «διέταξαν να σταματήσει, και το έκανε. Δούλευε πλάι σε κάδο απορριμμάτων. Τους σκότωσαν και τους δυο», είπε στο AFP ο Νάγεμ Αμπού Νταούντ. «Βάρβαρη επίθεση. Τι μπορείς να περιμένεις από τον εχθρό;»

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.