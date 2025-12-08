Πλεύρης-από-Βρυξέλλες:-h-λύση-στο-μεταναστευτικό-δεν-είναι-οι-επιστροφές-από-το-ένα-κράτος-μέλος-στο-άλλο

Τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, τον νέο Κανονισμό Επιστροφών και την ανάγκη ουσιαστικής και έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμή, επικοινώνησαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

«Βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο. Για να πετύχει το σύμφωνο όμως, θα πρέπει αφενός να μειωθούν οι ροές αφετέρου να αυξηθούν οι επιστροφές», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Υπογράμμισε ότι η λύση στο μεταναστευτικό δεν είναι οι επιστροφές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. «Η λύση στο μεταναστευτικό είναι η φύλαξη συνόρων. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος στο πλαίσιο του Δουβλίνου».

Για το λόγο αυτό, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη, που εξίσου επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των δευτερογενών ροών, προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Συμφώνου με τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων».

Παράλληλα χαιρέτησε τις ρυθμίσεις του κανονισμού επιστροφών αναφορικώς με τα return hub, την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών και την αύξηση της διοικητικής κράτησης, ρυθμίσεις που υποστηρίζει σθεναρά η Ελλάδα και ήδη έχει εισαγάγει στο εθνικό της δίκαιο.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε από την πλευρά της ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική, με κεντρικό στόχο τον έλεγχο των ροών, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και τη συνεπή εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μάς δίνει πλέον τα εργαλεία για να περάσουμε από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή, από την ανοχή στην πραγματική αποτροπή. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πλεύρης και η κα Βολουδάκη, τους οποίους συνόδευαν ο γγ Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πρέσβυς Νικόλαος Γιωτόπουλος, πραγματοποίησαν διμερείς συναντήσεις με ομολόγους τους από Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

