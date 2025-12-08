Ποια-είναι-η-naoussa-blue-waters-που-μπαίνει-στον-κλάδο-εμφιάλωσης-νερού

Ποια είναι η νέα εταιρεία που διεκδικεί μερίδια σε μια δυναμική αγορά.

Νέος «παίκτης» ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό του στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, προκειμένου να διεκδικήσει σημαντικά μερίδια σε μια άκρως δυναμική αγορά που παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές.

Ο λόγος για την εταιρεία Naoussa Blue Waters ΑΕ, που συστάθηκε πριν από μερικά 24ωρα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η σύσταση της Naoussa Blue Waters ΑΕ έγινε στις 20 Νοεμβρίου.

Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, ενώ ως αντικείμενο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ορίζεται η παραγωγή αναψυκτικών, μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών, η παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών, το χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί, οι υπηρεσίες αποθήκευσης, το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών κ.α.

Οι μέτοχοι

Όπως προκύπτει από τα καταστατικό, μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Αθ. Πολυχρονόπουλος, η εταιρεία Polygreen Limited και ο Ευ. Κασσωτάκης.

Ο Αθ. Πολυχρονόπουλος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 69,1% στην εταιρεία, η Polygreen 24,9% και ο Ευ. Κασσωτάκης 6%.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πίσω από την ίδρυση της Naoussa Blue Waters ΑΕ βρίσκεται ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής του ομίλου Polygreen. Με ισχυρή περιβαλλοντική δράση, ο κ. Πολυχρονόπουλος ετοιμάζεται να επεκταθεί σε ένα νέο πεδίο και να υλοποιήσει επενδύσεις σε μια αγορά που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές.

Στη νέα εταιρική οντότητα συμμετέχει και η Polygreen, η εταιρεία που παρέχει διεθνώς ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί περιβαλλοντικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τέλος, στη Naoussa Blue Waters ΑΕ συμμετέχει και ο Ευ. Κασσωτάκης, πολύπειρο στέλεχος της αγοράς που ανήκει στο δυναμικό της Polygreen.