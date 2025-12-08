Σε-αναζήτηση-κατεύθυνσης-οι-ασιατικές-αγορές

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν μικτά τη Δευτέρα (8/12), καθώς οι επενδυτές είχαν το βλέμμα στραμμένο στα νέα εμπορικά δεδομένα από την Κίνα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,84%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,11% μετά την καλύτερη του αναμενομένου άνοδο των κινεζικών εξαγωγών τον Νοέμβριο, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% σε όρους δολαρίου τον Νοέμβριο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 3,8% σε δημοσκόπηση του Reuters. Η άνοδος αυτή σηματοδότησε ανάκαμψη από την απροσδόκητη πτώση 1,1% τον Οκτώβριο, που ήταν η πρώτη συρρίκνωση από τον Μάρτιο του 2024.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,14%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,25%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,35%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε 0,45% υψηλότερα.

Αναθεωρήσεις που δημοσιεύθηκαν στο Τόκιο σήμερα δείχνουν ότι η ιαπωνική οικονομία συρρικνώθηκε πιο έντονα το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,3%, χειρότερα από τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων για πτώση 2,0% και από την προκαταρκτική εκτίμηση για πτώση 1,8%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 0,17%. Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επερχόμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, καθώς ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ήταν σταθερός στο άνοιγμα. Οι μετοχές της IndiGo υποχώρησαν πάνω από 5% αφού η ινδική αρχή πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε την εταιρεία το Σάββατο (6/12) για πιθανή ρυθμιστική παρέμβαση μετά την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων την προηγούμενη εβδομάδα, που άφησε ταξιδιώτες εγκλωβισμένους.

Οι ακυρώσεις προκάλεσαν επίσης κυβερνητική παρέμβαση για τον περιορισμό της αύξησης των ναύλων. Η IndiGo, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, απέδωσε τις ακυρώσεις σε έλλειψη πιλότων.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Reuters, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,60% την Τρίτη και να το κρατήσει εκεί έως το 2026.

Οι μετοχές της Moore Threads, κινεζικής κατασκευάστριας μονάδων GPU, υποχώρησαν πάνω από 5% μετά την εκτόξευσή τους άνω του 400% στην πρεμιέρα της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης την Παρασκευή, μετά από IPO ύψους 1,1 δισ. δολαρίων. Η μετοχή έκλεισε στα 600,500 γουάν, πάνω από πέντε φορές την τιμή της δημόσιας προσφοράς (114,28 γουάν).