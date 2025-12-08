Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες με κλείσιμο παρακαμπτηρίων και λιμανιών – Τα νέα μπλόκα

Στη δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεων εισήλθαν οι αγρότες, οι οποίοι σχεδιάζουν περαιτέρω κλιμάκωση με την ενίσχυση των μπλόκων που έχουν ήδη στηθεί και τη δημιουργία νέων, ενώ από σήμερα αρχίζουν και το ολιγόωρο κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Τα μπλόκα ξεπερνούν πλέον τα 20 σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ και οι αγρότες αποφάσισαν για σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων και για την Τετάρτη κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου.

Στην Κεντρική Ελλάδα εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών – Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Ήπειρος

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στην Ήπειρο. Από χθες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε-65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης αναμένεται σήμερα στις 12, ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ, ενώ είχαν μαζί τους και τα παιδιά τους, τους αυριανούς νέους κτηνοτρόφους, όπως είπαν.

Οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά σήμερα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης τους.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Περικυκλωμένη από 4 μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά είναι το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα. Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο. Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας. Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Oι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στο δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και εν συνεχεία τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν το δρόμο – και όχι τα τρακτέρ.

Από την πλευρά της η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δε φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Κλειστή είναι η Ιόνια Οδός στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου.

Το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύουν και αγρότες από το Πήλιο κυρίως ελαιοκαλλιεργητές που ήρθαν με 50 αγροτικά οχήματα, επισημαίνοντας: «Το λάδι αυτή τη στιγμή πουλιέται στα 3,5 ευρώ όταν στην Αλβανία η τιμή παραγωγού είναι 8 ευρώ και στην Ιταλία είναι 9. Αυτό είναι μια τρομερή αδικία σε βάρος μας».

Μήνυμα αποφασιστικότητας από τους αγρότες της Καρδίτσας

Κλειστός ο κόμβος προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό.

Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό.

