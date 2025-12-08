Σνάμπελ-(ΕΚΤ):-Νιώθω-άνετα-με-τις-προσδοκίες-ότι-η-επόμενη-κίνηση-μπορεί-να-είναι-μία-αύξηση-επιτοκίων

Η Γερμανίδα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «γεράκια» της ΕΤΚ, περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως ανοδικούς.

Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι η αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, δήλωσε στο - News το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά συνολικά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο έτος έως τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα και εξετάζει αν έχει κάνει αρκετά ή αν μπορεί να χρειαστούν περισσότερα για να αποτραπεί η υπερβολική πτώση του πληθωρισμού.

«Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες σε έρευνες αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι μια αύξηση, αν και όχι σύντομα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή της στο γραφείο της στη Φρανκφούρτη. «Είμαι αρκετά άνετη με αυτές τις προσδοκίες» τόνισε η Σνάμπελ.

Η Γερμανίδα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «γεράκια» της ΕΤΚ, περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως ανοδικούς. Τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη ενδέχεται να αναθεωρηθούν υψηλότερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου οι αναλυτές βλέπουν το επιτόκιο καταθέσεων να παραμείνει στο 2% για τέταρτη φορά.

«Στο κατώτατο όριο το κόστος δανεισμού»

Η Σνάμπελ είναι η πρώτη υπεύθυνη χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ που δηλώνει με βεβαιότητα ότι το κόστος δανεισμού δεν βρίσκεται απλώς σε «καλή κατάσταση» -όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και άλλα στελέχη της τράπεζας- αλλά έχει φτάσει στο κατώτατο όριο.

Η πεποίθηση της Σνάμπελ πηγάζει από το πόσο καλά έχει αντέξει η Ευρώπη την αναταραχή στους δασμούς που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως σημειώνει το -. Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης και η ανοδική τάση υιοθέτησης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, έχουν ενισχύσει τις επενδύσεις.

Η ανάπτυξη «ήταν πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι θα μπορούσε να αναμένεται ενόψει της μεγαλύτερης αναστάτωσης της διεθνούς εμπορικής τάξης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε, επισημαίνοντας τις έρευνες που δείχνουν «σταθερή επέκταση» μέχρι το τέλος του έτους. «Ένας λόγος για τον οποίο ο αντίκτυπος των δασμών ήταν ηπιότερος από τον αναμενόμενο είναι ότι η αβεβαιότητα έχει μειωθεί αρκετά γρήγορα».

Η τελευταία σειρά προβλέψεων της ΕΚΤ ανέφερε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1% το επόμενο έτος, πριν ανακάμψει ξανά το 2027. Από τότε, η Σνάμπελ δήλωσε ότι «οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί». Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ήδη καλύτερες επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Οι παρατηρητές της ΕΚΤ θα παρακολουθούν στενά τις προοπτικές της ΕΚΤ όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι οποίες θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά το 2028, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν η πτώση κάτω από τον στόχο του 2% θα αποδειχθεί μεγαλύτερη από ό,τι προηγουμένως εκτιμηθεί. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η πιθανή καθυστέρηση στο σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τροχοπέδη το 2027.

Η Σνάμπελ φάνηκε να υποβαθμίζει αυτούς τους φόβους, υποστηρίζοντας ότι η ΕΚΤ μπορεί να ανεχθεί «μέτριες αποκλίσεις από τον στόχο», εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα είναι διαρκείς.

«Είναι σημαντικό να μην περιοριζόμαστε σε κάποιον συγκεκριμένο αριθμό», είπε. «Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η συνολική μακροοικονομική εικόνα, η οποία δίνει μια ιδέα για το πώς θα εξελιχθούν η οικονομία και ο πληθωρισμός με την πάροδο του χρόνου».

Ενώ ο πληθωρισμός «βρίσκεται σε καλή θέση» προς το παρόν, οι τιμές των υπηρεσιών παραμένουν η «σημαντικότερη» πρόκληση, σε μεγάλο βαθμό λόγω των αυξήσεων των μισθών, τόνισε.

Την ίδια στιγμή, οι αποπληθωριστικές πιέσεις στα αγαθά λόγω του ισχυρότερου ευρώ, της φθηνότερης ενέργειας και της πιθανής ανακατεύθυνσης εμπορίου από την Κίνα, αποδείχθηκαν πιο αδύναμες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού έχει σταματήσει σε μια εποχή που η οικονομία ανακάμπτει, το κενό παραγωγής κλείνει και η δημοσιονομική πολιτική επεκτείνεται, κάτι που τείνει να είναι πληθωριστικό», επισήμανε η Σνάμπελ. «Αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά» πρόσθεσε.

Η Σνάμπελ αρνήθηκε να σχολιάσει τις προβλέψεις των αναλυτών για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης κίνησης των επιτοκίων, με ορισμένους να στοιχηματίζουν σε μια αύξηση ήδη από τον Ιούνιο. «Αυτό δεν είναι προς το παρόν στο μυαλό μας», είπε. «Θα περάσουμε αυτή τη γέφυρα όταν φτάσουμε σε αυτό».

Τόνισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παρακολουθεί στενά εάν μακροπρόθεσμα φαινόμενα, όπως οι μεταβολές στο δυναμικό της οικονομίας και ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστούν τις νομισματικές ρυθμίσεις, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν κατάλληλες, υπερβολικά χαλαρές.

«Πρέπει να παρακολουθούμε εάν η πολιτική μας γίνεται πιο διαλλακτική με την πάροδο του χρόνου, και ενδεχομένως υπερβολικά διαλλακτική, οπότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε μια άλλη μεταβολή των επιτοκίων», δήλωσε.

Όσον αφορά τον ισολογισμό της ΕΚΤ, δήλωσε ότι η διαδικασία αποπληρωμής των ομολόγων που λήγουν προχωρά «ομαλά», με τα σταθερά επιτόκια της χρηματαγοράς να υποδηλώνουν ότι η υπερβάλλουσα ρευστότητα παραμένει «άφθονη».