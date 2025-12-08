Σνάμπελ-(ΕΚΤ)-σε-bloomberg-news:-Η-επόμενη-κίνηση-της-ΕΚΤ-μπορεί-να-είναι-αύξηση,-αλλά-όχι-σύντομα

Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, δήλωσε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σε συνέντευξή της στο - News.

Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά συνολικά 2 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του 2025 έως τον Ιούνιο, όμως έκτοτε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα. Τώρα εξετάζει εάν έχει κάνει αρκετά ή χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να αποτρέψει την υπερβολική μείωση του πληθωρισμού.

«Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι αύξηση, αν και όχι στο άμεσο μέλλον», δήλωσε η Σνάμπελ. «Νιώθω αρκετά άνετα με αυτές τις προσδοκίες».

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό τείνουν προς υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπει η ΕΚΤ, εν μέρει επειδή η οικονομία αντέχει καλύτερα από το αναμενόμενο στους αμερικανικούς δασμούς.

Ακόμα, η Σνάμπελ, σημείωσε επίσης ότι η μείωση του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σταματήσει σε μια περίοδο που η οικονομία ανακάμπτει και η δημοσιονομική πολιτική επεκτείνεται, δημιουργώντας συνθήκες για επιτάχυνση της αύξησης των τιμών.

Με πληροφορίες από το Reuters