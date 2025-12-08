Στην-Κεντροαριστερά-έχει-κίνηση…-το-κυκλοφοριακό-έρχεται-στη Βουλή-από-το-ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινα Βλεπάκη

Η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής που έρχεται μετά την επερώτηση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό είναι μια ευκαιρία για τη Χαριλάου Τρικούπη να μετατοπίσει τη συζήτηση στο πρόγραμμα και τις θέσεις των κομμάτων για τα προβλήματα της κοινωνίας, ένα πεδίο που στελέχη της πράσινης παράταξης θεωρούν προνομιακό για το ΠΑΣΟΚ.

Είχε προηγηθεί ημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα που διοργάνωσε το κόμμα και στην οποία συγκοινωνιολόγοι και επιστήμονες παρουσίασαν το πρόβλημα και πρότειναν λύσεις ουσίας για την αυξημένη κίνηση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα της Αττικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παρουσιάσει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.

“Το όραμά μας για μια Αθήνα πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη. Με ποιοτική καθημερινότητα για τον πολίτη.Η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα.Αντί να λύνει, δημιουργεί προβλήματα ή διαιωνίζει παθογένειες. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την παρακμή, ούτε με τη μοιρολατρία. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν.Δεν παραιτούμαστε από το στόχο μιας καλύτερης ζωής για όλους.Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με όραμα και σχέδιο για την υπέρβαση, για να μπει τέλος στη στασιμότητα με ριζικές τομές και πολιτική βούληση.”, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές της πράσινης παράταξης αναμένεται να αναδείξουν τα κενά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και να παρουσιάσουν μια σειρά από πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στην πρώτη γραμμή των προτάσεων η δημιουργία Ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα για την κυκλοφορία, αλλά και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρόσβασης σε μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός). Προσλήψεις προσωπικού στα μέσα μεταφοράς και πολλαπλασιασμός των δρομολογίων είναι κάποια από τα αιτήματα που το ΠΑΣΟΚ θα φέρει στη Βουλή, όπως και η αξιοποίηση της τροχαίας αλλά και σχέδιο για τον Κηφισό.

Τη μάχη στη Βουλή θα δώσει ο Πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και αρκετοί βουλευτές, οι περισσότεροι από την Αττική που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ όπως είναι φυσικό οι βουλευτές θα παρουσιάσουν εκτενώς και τα θέματα των τοπικών κοινωνιών. Εισηγητής είναι ο Τάσος Νικολαΐδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Παύλος Γερουλάνος, στην πρώτη γραμμή ο Παύλος Χρηστίδης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Γιώργος Μουλκιώτης η Κατερίνα Καζάνη κ.α

Όπως είναι αναμενόμενο ο Πρόεδρος του κόμματος θα ασκήσει σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για αβελτηρία όχι μόνο στο κυκλοφοριακό αλλά σε μια σειρά ζητημάτων που επιβαρύνουν την καθημερινή ζωή, αλλά και στα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.