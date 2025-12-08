Τα-λεφτά-που-η-gen-z-θεωρεί-«χρήματα-της-πλάκας»

Δεν έχει πορτοφόλι εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αν τυχόν λάβει κάποια μετρητά, ίσως μέσα σε μια κάρτα γενεθλίων, τα θεωρεί χρήματα της πλάκας: «Είναι χρήματα που δεν υπάρχουν», λέει. Και εξαφανίζονται γρήγορα. «Με αυτά μπορώ απλώς να κάνω ένα μικρό δώρο στον εαυτό μου», λέει η 26χρονη Χέιλι Μουρ.

Για τις παλαιότερες γενιές, τα μετρητά έχουν πραγματική αξία. Για τους νεότερους, είναι σαν τα χρήματα της Monopoly.

Οι καταναλωτές «εμπιστεύονται το ψηφιακό πορτοφόλι περισσότερο από ό,τι τα μετρητά», σημειώνει ο Άνταμ Γκρέι, διευθυντής στην εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών Stax Payments. «Είναι πιο ασφαλή από το να κουβαλάς ένα φυσικό πορτοφόλι γεμάτο μετρητά και κάρτες».

Αντιστροφή τάσης: Τα ξοδεύουν χωρίς δεύτερη σκέψη

Διαχρονικά, οι άνθρωποι τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα όταν πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες παρά με μετρητά. Αλλά αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει.

Έρευνα της Cash App που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, και επικαλείται το Bussiness Insider, διαπίστωσε ότι το 54% της Gen Z δηλώνουν ότι ξοδεύουν μετρητά χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς τους φαίνονται ασήμαντα. Αντίθετα τα αυξανόμενα ποσά στην πιστωτική κάρτα, που θα πρέπει να πληρωθούν στο τέλος του μήνα, τους κάνει πιο προσεκτικούς, σε αυτού του είδους τις αγορές.

Έκκριση ντοπαμίνης

Γενικότερα πάντως, οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη χρήση μετρητών έναντι των καρτών. Μια μελέτη του 2023 από το Πανεπιστήμιο της Notre Dame διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν μετρητά για αγορές

Ωστόσο, και οι κάρτες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες δαπάνες καθώς προκαλούν έκκριση ντοπαμίνης. Ερευνητές του MIT σε μελέτη του 2021, διαπίστωσαν ότι η χρήση πιστωτικών καρτών μπορεί να ενεργοποιήσει έναν αισθητήρα ικανοποίησης στον εγκέφαλο, οδηγώντας τους καταναλωτές να εθιστούν στις δαπάνες ή τουλάχιστον να μειώσουν τους περιορισμούς.

«Καμπανάκι» ο ήχος από το κινητό

Αν και στην μελέτη δεν εξετάστηκαν οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο ήχος που ακολουθεί μια αγορά που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση των χρημάτων που δαπανήθηκαν και να αποθαρρύνει την απερίσκεπτη χρήση της κάρτας.

BNPL: «20 δολάρια το μήνα, δεν ακούγεται και τόσο άσχημα»

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι νέοι υιοθετούν την υπηρεσία «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (BNPL), εταιρειών όπως η Klarna και η Affirm.

Πέρσι, κατά τη διάρκεια των γιορτών, η Γενιά Z χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες BNPL περισσότερο από τις πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με έρευνα της J.D. Power. Για όσους χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, «οι όροι πληρωμής είναι πολύ πιο λογικοί και διαφανείς από τους όρους πληρωμής με κάρτα», λέει ο Σον Γκέλλες διευθυντής στον τομέα πληρωμών της J.D. Power.

Η Φράνσις Μπόιλ, 29 ετών, από το Σιάτλ, λέει ότι έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες για ρούχα. «Είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσω την αγορά, γιατί σκέφτομαι: “Δεν μπορώ να ξοδέψω πάνω από 100 δολάρια αυτή τη στιγμή. Αλλά 20 δολάρια το μήνα, δεν ακούγεται και τόσο άσχημα”».

Κίνδυνος για μεγάλα χρέη

Τα δεδομένα από το PayPal δείχνουν ότι οι μισοί αγοραστές είναι πιο πιθανό να ολοκληρώσουν μια αγορά όταν η επιλογή της τμηματικής πληρωμής είναι διαθέσιμη. Αλλά ο εύκολος τρόπος να αγοράζεις μικρά πράγματα online μπορεί να μετατραπεί σε μια δυσάρεστη κατάσταση εξόφλησης που διαρκεί μήνες, και ίσως να οδηγήσει σε ένα μεγάλο χρέος στο μέλλον.

Και όταν κοπεί το ρεύμα;

Πάντως, αν και η απαλλαγή από τα μετρητά ακούγεται βολική, ένα ψηφιακό πορτοφόλι δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα.

Η 28χρονη Τόρι Χουτόρνα, που ζει στην Πράγα, χρησιμοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι και μια εφαρμογή που περιέχει την ταυτότητά της. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19 με τις online αγορές. «Συνεχίζοντας, δεν έβλεπα καμία πραγματική ανάγκη να έχω μετρητά».

Αλλά, όταν βρέθηκε στην Ουκρανία, και μια μεγάλη διακοπή ρεύματος έθεσε εκτός λειτουργίας τις επιλογές πληρωμής με κάρτα, αναγκάστηκε να ζητήσει μετρητά από έναν άγνωστο για να αγοράσει φαγητό και στη συνέχεια να του μεταφέρει τα χρήματα.

Μια άλλη φορά, ενώ ταξίδευε στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να αγοράσει εισιτήριο λεωφορείου επειδή η μηχανή καρτών ήταν χαλασμένη. Της επιβλήθηκε πρόστιμο. Ο ελεγκτής των εισιτηρίων, ευτυχώς, είχε μια συσκευή που της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει το Apple Pay για να πληρώσει το πρόστιμο αμέσως.

«Μερικές φορές, νιώθω πραγματικά αποκομμένη από την πραγματικότητα» χωρίς μετρητά, λέει. Συχνά μπαίνει στον πειρασμό, όταν βλέπει ένα ωραίο πορτοφόλι να το αγοράσει.

«Και μετά σκέφτομαι, για ποιο λόγο;».

