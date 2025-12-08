Τζάρεντ-Κούσνερ:-Ο-άνθρωπος-κλειδί-στο-«παιχνίδι»-της-paramount-με-την-warner-bros

Η Affinity Partners, η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων που διευθύνει Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount, σύμφωνα με νέα κανονιστική κατάθεση.

Η Paramount προσπαθεί να πείσει τους μετόχους της WBD ότι διαθέτει πιο εύκολη και ξεκάθαρη πορεία προς την ρυθμιστική έγκριση σε σχέση με τη Netflix — και η εμπλοκή του Κούσνερ, στενού συνεργάτη και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύει περαιτέρω αυτό το επιχείρημα.

CEO της Paramount είναι ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, ο οποίος αποτελεί σημαντικό υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε επίσης: Από το Χόλιγουντ έως το CNN και το Tik Tok: Η οικογένεια που ελέγχει παλιά και νέα media στην Αμερική

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Η Affinity Partners δεν αναφέρθηκε καθόλου στην επίσημη ανακοίνωση της Paramount τη Δευτέρα για την πρόταση εξαγοράς ύψους 108 δισ. δολαρίων. Το ίδιο συνέβη και με τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Άμπου Ντάμπι και του Κατάρ, τα οποία επίσης συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας προσφοράς:

Όλοι αυτοί οι επενδυτές συμφώνησαν να παραιτηθούν από οποιοδήποτε δικαίωμα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο , που θα μπορούσε να συνδέεται με τη μη δικαιοδοτική τους συμμετοχή.

συμπεριλαμβανομένης της , που θα μπορούσε να συνδέεται με τη Οι ίδιοι επενδυτές είχαν λάβει μέρος και στην αρχική προσφορά της Paramount στις 1 Δεκεμβρίου, αν και η Tencent αποχώρησε στη συνέχεια από την ομάδα.

Αν η εξαγορά προχωρήσει, η Warner Bros. Discovery θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς στην οποία εμπλέκεται ο Κούσνερ μέσα στο 2025, αφού είχε ήδη διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη συμφωνία αποχώρησης της Electronic Arts – του γιγάντιου ομίλου βιντεοπαιχνιδιών – από το χρηματιστήριο.

Με πληροφορίες από Axios

Διαβάστε επίσης: