Τουρισμός:-Δυναμική-προβολή-της-Ελλάδας-στη-γερμανική-αγορά

Η ποικιλομορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που όλον τον χρόνο προσφέρει στον επισκέπτη ασφαλείς διακοπές γεμάτες μοναδικές εμπειρίες, αναδείχθηκε στη διάρκεια roadshow της επαγγελματικής πλατφόρμας επικοινωνίας και μάρκετινγκ Expipoint, που πραγματοποιήθηκε από 17-21 Νοεμβρίου σε πέντε γερμανικές πόλεις.

Οι εκδηλώσεις του roadshow με τίτλο «Around the World» και αντικείμενο την παρουσίαση τουριστικών προορισμών από όλον τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Άουγκσμπουργκ (17/11), Ουλμ (18/11), Μάιντς (19/11), Ντίσελντορφ (20/11) και Ντόρτμουντ (21/11).

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας και τρεις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, ενώ από γερμανικής 55 τουριστικά γραφεία από κάθε πόλη.

Από αριστερά, ο εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής αλυσίδας Louis Hotels, Martin Heithecker, ο εκπρόσωπος των Harpin Hotels, Νίκος Κόκκαλης, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Ν. Λεκανίδη και ο εκπρόσωπος τoυ ομίλου Vantarakis Hotels, Χρήστος Δέσκας

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τη διαρκώς αυξανόμενη συνδεσιμότητα ελληνικών προορισμών με τη Γερμανία και τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, δίνοντας έμφαση στη διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού.

τιγμιότυπο από την παρουσίαση της κας Ν. Λεκανίδη στο Μάιντς

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των ελληνικών ξενοδοχείων αναφέρθηκαν διεξοδικά στις υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακές υποδομές της χώρας μας και στις παροχές που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Από την ενημερωτική εκδήλωση στο Ντίσελντορφ

Επιπλέον, στους χώρους των εκδηλώσεων υπήρχαν εγκατεστημένα info desks, που παρείχαν στους συμμετέχοντες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΤ, καθώς και έντυπο υλικό προβολής.

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική εκδήλωση στο Ντόρτμουντ

Βασικός στόχος των roadshow που διοργανώνει η Expipoint είναι η ουσιαστική δικτύωση των εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς (tour operators, αεροπορικές εταιρείες, εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και οργανισμούς περιφερειών, ξεvοδοχειακές επιχειρήσεις κ.ά.), με τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων τα κατά τόπους τουριστικά πρακτορεία.