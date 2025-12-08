Το σχόλιο Τραμπ για το deal Netflix- Warner Bros Discovery: «Θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες για την συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery από το Netflix, ύψους 72 δισ. δολαρίων, αναφέροντας ότι «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

Μιλώντας την Κυριακή σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων, ο Τραμπ τόνισε ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», κάτι που «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

«Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά, ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας επίσης γνωστό ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

«Τον σέβομαι πολύ. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για τον Σαράντος. «Έχει κάνει μια από τις σπουδαιότερες δουλειές στην ιστορία των ταινιών».

Ο Σαράντος αναγνώρισε νωρίτερα ότι η συμφωνία μπορεί να εξέπληξε τους επενδυτές, αλλά υποστήριξε ότι ήταν μια ευκαιρία για να έχει επιτυχημένη πορεία το Netflix τις «επόμενες δεκαετίες».

Το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο επιβλέπει τις μεγάλες συγχωνεύσεις, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η συμφωνία παραβιάζει τον νόμο εάν η επιχειρήσεις που προκύπτει συγκεντρώνει υπερβολικά μεγάλο μέρος της αγοράς streaming.

Όπως είπε ο Τραμπ, το Netflix έχει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» το οποίο θα «αυξηθεί κατά πολύ» εάν προχωρήσει η συμφωνία.

To deal

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν…) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones.

Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της Warner Bros Discovery, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Ο γίγαντας του βίντεο μέσω διαδικτύου επικράτησε στην κούρσα με άλλους δυο μνηστήρες, την Comcast και την Paramount Skydance. Ο επικεφαλής της, Ντέιβιντ Έλισον (γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, μεταξύ άλλων) θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Paramount Skydance είχε προσπαθήσει να αγοράσει όλη την Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών καναλιών της. Η Warner Bros απέρριψε αυτή την προσέγγιση.

