Τσουκαλάς:-Η-κυβέρνηση-με-την-πολιτική-της-υποθηκεύει-το-μέλλον-του-πρωτογενούς-τομέα

«Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε να προσποιείστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες. Με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

«Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα». «Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζει ακόμη ότι «η δε προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η κυβερνητική παράταξη για το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μνημείο πολιτικού εμπαιγμού». Αναφέρει επ’ αυτού ότι «‘γαλάζιοι’ αγροτοσυνδικαλιστές σε αγαστή συνεργασία με στελέχη και διοικήσεις του Οργανισμού και υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών, όπως περιγράφεται με σαφήνεια στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λυμαίνονταν κοινοτικούς πόρους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εξάλλου, αποδέχτηκαν ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πως θα συνεχίσουν να είναι».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.