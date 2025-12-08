Τ. Θεοδωρικάκος: Σημαντική η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ

Την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα».

«Η στρατηγική σχέση μας με τις ΗΠΑ ενισχύεται σημαντικά με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η πατρίδα μας αναδεικνύεται σε κόμβο υποδοχής και μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας», αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος και προσθέτει:

«Η συνεργασία των δύο χωρών διατρέχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, η ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο, η έρευνα, η καινοτομία και ασφαλώς τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος προϊόντων σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό».

«Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων με Αμερικανούς Υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε επενδύσεις στη βιομηχανία – ιδίως στη ναυπηγική -, στην καινοτομία και στο εμπόριο, αλλά και για να στηρίξουμε την παρουσία της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και την προοπτική αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής σε ολοκληρωμένο εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο», σημειώνει ακόμη ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ερωτάται και για το εάν έχει έρθει η ώρα για επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές.

«Σήμερα, μετά και την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο και για τις εθνικές εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να διαχωρίζει τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν. Η ψήφος των αποδήμων αποτελεί μια μεγάλη νίκη ενότητας για το Έθνος – και οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανό αυτό το πνεύμα».

Ερωτηθείς για το μήνυμά του προς την Ομογένεια των ΗΠΑ, σημειώνει: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου αγάπη στην πανίσχυρη ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ, που αποδεδειγμένα είναι η αιχμή του δόρατος του παγκόσμιου ελληνισμού. Επιτρέψτε μου απευθυνόμενος στην ομογένεια μας, να πω ότι γνωρίζω πως είστε ενεργά παρόντες με την γνώση, την εμπειρία, την συμμετοχή και πάνω από όλα με την καρδιά σας στην πατρίδα. Όλοι μαζί έχουμε ένα όραμα για την Ελλάδα μας. Να είναι ισχυρή, παραγωγική και ασφαλής. Με νέες δυνατότητες επιτυχίας για τις επόμενες γενιές. Η δική μας δέσμευση είναι να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα ασφαλή, παραγωγική και ισχυρή, στην οποία κάθε Έλληνας, όπου κι αν ζει, θα μπορεί να νιώθει ότι ανήκει».