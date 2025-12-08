Χρηματοδότηση €200 εκατ. εξασφάλισε η ICEYE

Η ICEYE, ηγέτης στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) για υψηλής πιστότητας παρατήρηση της Γης, εξασφάλισε χρηματοδότηση €200 εκατ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν στρατηγικοί επενδυτές από όλη την Ευρώπη, με επικεφαλής την General Catalyst, ένα από τα μεγαλύτερα VC funds. Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της ICEYE, με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης κυρίαρχων δορυφορικών συστημάτων και υπηρεσιών data intelligence.

Σήμερα, η ICEYE, που έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αποτιμάται στα €2,4 δισ. ($2,8 δισ.), σε συνέχεια χρηματοδότησης €150 εκατ. καθώς και €50 εκατ. μέσω δεύτερου γύρου χρηματοδότησης. Με επικεφαλής την General Catalyst, ο τρέχων κύκλος χρηματοδότησης Series E είχε σημαντική πανευρωπαϊκή συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των A.P. Moller Holding στη Δανία, Bpifrance στη Γαλλία, Vinci (BGK Group) και RiO Family Office από την Πολωνία, καθώς και Φινλανδών επενδυτών όπως οι Solidium, Ilmarinen, European Tech Collective, Keva, Lifeline Ventures, Tesi, Varma Mutual Pension Insurance Company και Peter Sarlin.

Το νέο κεφάλαιο έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της ICEYE, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δορυφορικού αστερισμού της εταιρείας και επιταχύνοντας την υλοποίηση κυρίαρχων δορυφορικών συστημάτων, προηγμένων δυνατοτήτων παρατήρησης και υπηρεσιών data intelligence.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ICEYE, Rafal Modrzewski, δήλωσε:

«Η τεχνολογία SAR της ICEYE έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό και επιχειρησιακό εργαλείο για κυβερνήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει την προηγμένη τεχνολογία SAR σε απτά αποτελέσματα για πελάτες που χρειάζονται απαντήσεις σε λίγα λεπτά, όχι σε ημέρες. Αυτή η χρηματοδότηση μας επιτρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη δέσμευση, επενδύοντας στην επέκταση του παγκοσμίως κορυφαίου αστερισμού μας SAR, σε δυνατότητες παρατήρησης επόμενης γενιάς και στις υπηρεσίες data intelligence που βοηθούν κυβερνήσεις και οργανισμούς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο. Για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους συμμάχους τους, αυτό σημαίνει μεγαλύτερος έλεγχος πάνω στη διαστημική πληροφόρηση και ένας συνεργάτης ικανός να ανταποκριθεί σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας».

Η Jeannette zu Fürstenberg, Managing Director και Επικεφαλής Ευρώπης στη General Catalyst, ανέφερε:

«Η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την κυρίαρχη διαστημική ικανότητα. Η ICEYE κάνει αυτή την ικανότητα πράξη, με τον μεγαλύτερο αστερισμό SAR στον κόσμο, δορυφόρους που καθορίζονται από λογισμικό και πλήρως κυρίαρχες αποστολές που επαναφέρουν στην Ευρώπη την αυτονομία στη διαστημική επιτήρηση και πληροφόρηση. Υπουργεία και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να θωρακίζουν τα σύνορα με δορυφορικές εικόνες on demand, ενώ χώρες που επιδιώκουν πλήρη έλεγχο μπορούν να αναπτύσσουν δικές τους ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές δορυφορικές αποστολές. Γι’ αυτό βλέπουμε την ICEYE ως έναν ανερχόμενο παγκόσμιο ηγέτη στη διαστημική βιομηχανία».

Κυρίαρχη διαστημική ικανότητα με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα

Με τον μεγαλύτερο αστερισμό δορυφόρων συνθετικού διαφράγματος ραντάρ (SAR) παγκοσμίως, η ICEYE προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι χρήστες να εντοπίζουν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στη Γη, ημέρα ή νύχτα, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η τεχνολογία SAR αξιοποιεί ραδιοπαλμούς που διαπερνούν σύννεφα, καπνό και σκοτάδι, παρέχοντας συνεχή εικόνα της Γης για ταχεία ανταπόκριση σε τομείς όπως η διαχείριση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, η περιβαλλοντική και θαλάσσια επιτήρηση, η επιτήρηση συνόρων και οι αμυντικές επιχειρήσεις.

Η ICEYE επιταχύνει τη μετάβαση σε δορυφόρους που καθορίζονται από λογισμικό, μέσα από την πλατφόρμα τέταρτης γενιάς που διαθέτει και η οποία προσφέρει την υψηλότερη εμπορικά διαθέσιμη ανάλυση εικόνων SAR, έως 16 εκ. Η πλατφόρμα της ICEYE έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε νέες δυνατότητες να μπορούν να ενεργοποιούνται μέσω ενημερώσεων λογισμικού από το έδαφος, αντί να απαιτούνται νέοι κύκλοι ανανέωσης του hardware.

Η ICEYE διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό στην ανάπτυξη κυρίαρχων συστημάτων για την Ευρώπη και τους συμμάχους της, έχοντας υπογράψει συμφωνίες με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας, την Πολεμική Αεροπορία της Πορτογαλίας, τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Ολλανδίας, το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Ελλάδας και τις Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και ξεχωριστή συμφωνία παροχής δεδομένων SAR με το NATO Allied Command Operations.

Με 62 δορυφόρους που έχουν εκτοξευθεί με επιτυχία έως σήμερα, η εταιρεία σχεδιάζει από το επόμενο έτος να φτάσει σε μέσο ρυθμό παραγωγής ενός δορυφόρου την εβδομάδα, προσφέροντας στα κράτη εταίρους κυρίαρχες διαστημικές δυνατότητες με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα.