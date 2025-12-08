Χριστουγεννιάτικη-συνεργασία-coca-cola-και-Ελληνικού-Ερυθρού-Σταυρού

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Coca-Cola σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζει 500 πολυμελείς οικογένειες σε επτά πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε αγαθά που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους:

Αθήνα – 250 νοικοκυριά

– 250 νοικοκυριά Θεσσαλονίκη – 50 νοικοκυριά

– 50 νοικοκυριά Ηράκλειο Κρήτης – 40 νοικοκυριά

– 40 νοικοκυριά Λάρισα – 30 νοικοκυριά

– 30 νοικοκυριά Πάτρα – 50 νοικοκυριά

– 50 νοικοκυριά Μυτιλήνη – 40 νοικοκυριά

– 40 νοικοκυριά Χαλκίδα – 40 νοικοκυριά

Εθελοντική δράση για ανθρώπους χωρίς στέγη στην Αθήνα

Παράλληλα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas & Coca-Cola Τρία Έψιλον) θα συμμετάσχουν στην εθελοντική δράση προετοιμασίας και προσφοράς γευμάτων, μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας Αττικής «Ακρόπολις». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας προσφέροντας ζεστά γεύματα σε 300 συμπολίτες μας χωρίς στέγη.

Ο Dr. Αντώνιου Αυγερινού, Προέδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε σχετικά:

«Η συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) με την Coca-Cola αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, η οποία μας επιτρέπει να στηρίξουμε 500 πολυμελείς οικογένειες σε επτά πόλεις της Ελλάδας. O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, στηρίζει κάθε χρόνο 9.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτές τις γιορτές, η βοήθεια και η αλληλεγγύη είναι πιο απαραίτητες από ποτέ, και είμαστε πολύ ευτυχείς που, μαζί με την Coca-Cola, προσφέρουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τεράστιο και πολυεπίπεδο είναι το έργο του Ε.Ε.Σ. και προς τους άστεγους συμπολίτες μας.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αστέγων του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και εθελοντές, πραγματοποιεί, σε ετήσια βάση, 1.823 παρεμβάσεις στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα), ενισχύοντας ουσιαστικά τους αστέγους με τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη προσωπικής υγιεινής και προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη και Πρώτες Βοήθειες. Με τη μεγάλη δράση υποστήριξης που διοργανώνουμε, σε συνεργασία με την Coca-Cola και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα προσφέρουμε ζεστά γεύματα και χριστουγεννιάτικα δώρα σε 300 άστεγους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε θερμά την Coca-Cola για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή της στο έργο μας, ενισχύοντας το πνεύμα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.»

Η κ. Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέφερε:

«Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η Coca- Cola βλέπει τον ρόλο της στην κοινωνία: με σταθερή παρουσία, συνέπεια και ουσιαστική παρέμβαση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, έχοντας ακόμη μία ευκαιρία να σταθεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Αυτά τα Χριστούγεννα, στηρίζουμε 500 νοικοκυριά που βιώνουν καθημερινές δυσκολίες, και παράλληλα, αξιοποιούμε τη δύναμη του εθελοντισμού και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Συνεχίζουμε να ενωνόμαστε με φορείς που επιτελούν σημαντικό έργο, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, ανθρωπιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων, για όλους.»