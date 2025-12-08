berkshire-hathaway:-Μεγάλη-αναδιάταξη-στις-κορυφαίες-θέσεις-ενόψει-της-αποχώρησης-Μπάφετ

Η Berkshire Hathaway περνά σε μια από τις πιο καθοριστικές φάσεις της ιστορίας της. Με τον Γουόρεν Μπάφετ να ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τη διοίκηση στο τέλος της χρονιάς, ο κολοσσός που καθόρισε τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη επί έξι δεκαετίες προχωρά σε βαθιά αναδιάταξη στα υψηλότερα κλιμάκια.

Η Berkshire Hathaway βλέπει βασικά στελέχη να αλλάζουν ρόλους, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την αποχώρηση του ιστορικού της ιδρυτή από την καθημερινή διοίκηση.

Πρώτος στη λίστα είναι ο Τοντ Κομπς, ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες του Μπάφετ και επί χρόνια διαχειριστής επενδύσεων της Berkshire, καθώς και CEO της ασφαλιστικής Geico. Ο Κομπς παραιτείται για να μετακινηθεί στη JPMorgan Chase, αναλαμβάνοντας επικεφαλής της νεοσύστατης πρωτοβουλίας security & resiliency του τραπεζικού ομίλου.

Η JPMorgan ανακοίνωσε ότι ο Κομπς θα ηγηθεί του strategic-investment group ύψους 10 δισ. δολαρίων και θα λειτουργεί ως ειδικός σύμβουλος του προέδρου και CEO Τζέιμι Ντάιμον – μια κίνηση που υπογραμμίζει τη δέσμευση της τράπεζας να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της.

Την ίδια στιγμή, η Berkshire ανακοίνωσε την αποχώρηση ενός από τους μακροβιότερους ανθρώπους της: του οικονομικού διευθυντή Μαρκ Χάμπουργκ, ο οποίος θα αφήσει τον ρόλο του την 1η Ιουνίου 2026, μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία. Θα παραμείνει ως σύμβουλος μέχρι το 2027. Διάδοχός του αναλαμβάνει ο Charles Chang, μέχρι σήμερα CFO της Berkshire Hathaway Energy.

«Ο Marc υπήρξε αναντικατάστατος για την Berkshire και για εμένα προσωπικά», δήλωσε ο Μπάφετ, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση πλέον, καθώς έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα «σιγήσει» σταδιακά.

Στον ‘Ειμπελ η σκυτάλη

Οι αλλαγές εντείνονται μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του 95χρονου πλέον Μπάφετ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς. Τη σκυτάλη θα παραλάβει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Γρεγκ Έιμπελ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική του ομάδα.

Στο μέτωπο της Geico, η Berkshire ανακοίνωσε ότι τη θέση του Combs αναλαμβάνει η Νάνσι Πιρς, μέχρι πρότινος Chief Operating Officer της ασφαλιστικής. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Geico προσπαθεί να ενισχύσει την κερδοφορία της μετά από μια περίοδο έντονης αναδιοργάνωσης.

Οι σημερινές ανακατατάξεις επιβεβαιώνουν ότι η Berkshire Hathaway περνά οριστικά στη μετα-Μπάφετ εποχή, με σαφή στόχο μια ομαλή, σταδιακή μετάβαση.