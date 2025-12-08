bloomberg:-Ο-όμιλος-antenna-σε-συνομιλίες-με-την-gedi-της-οικογένειας-Ανιέλι-για-την-εξαγορά-της-la-repubblica

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Gedi Gruppo Editoriale, τον οποίο ελέγχει η πανίσχυρη οικογένεια Ανιέλι, βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Antenna Group για την πιθανή πώληση των εκδοτικών περιουσιακών στοιχείων της.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Gedi Gruppo Editoriale, τον οποίο ελέγχει η πανίσχυρη οικογένεια Ανιέλι, βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Antenna Group για την πιθανή πώληση των εκδοτικών περιουσιακών στοιχείων της.

Εκπρόσωπος της Gedi, εταιρεία η οποία ανήκει στην Exor NV, δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι «συνεχίζονται θετικά», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει το -, η συγκεκριμένη διευκρίνιση στοχεύει στο να αντικρούσει δημοσιεύματα ιταλικών εφημερίδων που υποδηλώνουν την εμφάνιση άλλων υποψηφίων αγοραστών, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η LMDV Capital, εταιρεία χαρτοφυλακίου του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, γιου του του αποθανόντος ιδρυτή της EssilorLuxottica.

Η Gedi δήλωσε ότι αυτά τα σενάρια «δεν έχουν βάση», τονίζοντας ότι ο Antenna παραμένει ο μόνος ενδιαφερόμενος που εμπλέκεται στις συζητήσεις.

Σύμφωνα με το -, δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικοί όροι.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει πρόσφατα ότι ο όμιλος Antenna έδειξε ενδιαφέρον για την αποτίμηση ολόκληρης της Gedi σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ (163 εκατομμύρια δολάρια), αν και οι εταιρείες δεν έχουν σχολιάσει αυτό το ποσό.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, η καθημερινή ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, είχε αναφέρει ότι το deal αναμένεται να κλείσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, λίγο πριν η εφημερίδα συμπληρώσει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Μια πιθανή πώληση θα μετατόπιζε τον έλεγχο της la Repubblica και άλλων μεγάλων ειδησεογραφικών και ραδιοφωνικών εταιρειών σε έναν ξένο φορέα εκμετάλλευσης, σε μια εποχή που ο τομέας των μέσων ενημέρωσης της Ιταλίας ενοποιείται για να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων έντυπων μέσων και την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές επενδύσεις. Ο Antenna, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των ψηφιακών μέσων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία του στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως επισημαίνει το -.

H Gedi δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία, ενώ ο Αntenna δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο.