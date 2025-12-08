goldman sachs:-Η-Ελλάδα-αντιμέτωπη-με-τρεις-βασικές-προκλήσεις

Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις τρεις βασικές προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Goldman Sachs.

Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις τρεις βασικές προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Goldman Sachs.

Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν ότι από το 2019 η Ελλάδα παρουσιάζει μια σταθερή ανάκαμψη στην παραγωγικότητα, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στη Νότια Ευρώπη και να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, σχολιάζουν ότι με το ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα να βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας κάτω από αυτόν της Ιταλίας έως το 2028.

Ωστόσο, σημειώνουν ότι το μέσο πραγματικό εισόδημα παραμένει 10% κάτω από το υψηλό του 2007-2008, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω ανάκαμψη.

Οι προειδοποιήσεις

Ταυτόχρονα όμως, όπως αναφέρει η Goldman Sachs, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα τρεις σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με έλλειψη κατοικιών. Η αναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, θα είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος και για την αποτροπή περαιτέρω υπερθέρμανσης των τιμών των ακινήτων.

Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι η απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καταγράφεται δυσαναλογία ως προς την υποαπασχόληση του καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες πρωτοβουλίες επανακατάρτισης.

Τέλος, η αναποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος, ιδίως στις εμπορικές υποθέσεις, συνεχίζει να εμποδίζει τις επενδύσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς πολιτικής εστίασης στον συγκεκριμένο τομέα, τονίζουν οι αναλυτές της Goldman Sachs.