np-Ασφαλιστική:-Με-νέα-σχέδια-και-φιλόδοξες-προοπτικές-γιόρτασε-τα-22α-γενέθλιά-της

Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, η Ασφαλιστική Εταιρία, «NP Ασφαλιστική – Νέος Ποσειδών Α.Ε.Α.Ε.» γιόρτασε με όλο της το προσωπικό τα 22α Γενέθλιά της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Εταιρία, διατηρεί τα έθιμα και τις παραδόσεις της, και κάθε χρόνο την ημέρα της ίδρυσής της, σε σεμνή εταιρική εκδήλωση, τιμά τους συντελεστές της σημερινής της επιτυχίας αποδίδοντας αξία στα στελέχη και τους συνεργάτες της για την διαχρονική, επιτυχημένη και με αλληλοϋποστήριξη συμπόρευση.

Στη φετινή εκδήλωση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, ήταν φανερή η αισιοδοξία της Διοίκησης για το μέλλον και τα εξελικτικά βήματα της Εταιρίας στα χρόνια που έρχονται, παρά τις γενικότερες δυσκολίες του ασφαλιστικού κλάδου και της οικονομίας γενικότερα.

Διάχυτη και η ικανοποίηση για την πρωταγωνιστική θέση που κατέχει η Εταιρία στην αγορά, με ισχυρούς Δείκτες Φερεγγυότητας, Κερδοφορία που μένει μέσα στην Εταιρία, υψηλή απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, άριστη Οργάνωση και Λειτουργία.

Επισημάνθηκε το πρότυπο μοντέλο λειτουργίας της ‘’NP Ασφαλιστική’’, με το προσωπικό της να συμμετέχει ενεργά στα θετικά αποτελέσματα της Εταιρίας και να εξελίσσεται διαρκώς επαγγελματικά και οικονομικά, μέσα από τις ευκαιρίες που δίνει το μεγάλωμα του οργανισμού.

Η Διοίκηση της Εταιρίας διεμήνυσε βεβαιότητα για την αυτόνομη συνέχεια της αταλάντευτης ανοδικής πορείας της Εταιρίας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και επαναβεβαιώθηκε η ιδιαίτερη μέριμνα που υπάρχει για την επαγγελματική ασφάλεια, τις προοπτικές του ανθρώπινου δυναμικού, την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες και την επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ‘’NP Ασφαλιστική’’, κ. Γιώργος Ζάχος, στο πλαίσιο της επιτυχημένη πορείας των 22 ετών, αναφέρθηκε στην αξία της ενότητας που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε όλους όσοι συντελούν στην Εταιρία και τη δημιουργία μιας “κοινότητας ανθρώπων” με ίδιες αρχές, κοινές επιδιώξεις και ζέον ενδιαφέρον για πρόοδο. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η απαρέγκλιτη τήρηση των αξιών και των αρχών που από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι και σήμερα διατηρούνται αναλλοίωτες και αναδείχθηκε η υπέροχη κουλτούρα της ‘’NP Ασφαλιστική’’ η οποία εκτείνεται στα οικονομικά της μεγέθη, τον υψηλό επαγγελματισμό και τις στενές αμφίδρομες σχέσεις με τους συνεργάτες και το προσωπικό της. Τέλος τονίστηκε η ποιοτική παρουσία της Εταιρίας σε ασφαλιστικά προϊόντα, η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών καθώς και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την ανάγουν σε μια εταιρία με σύγχρονα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, στην ομιλία του σε όλο το προσωπικό, τόνισε τις μεγάλες προοπτικές του Κλάδου και της Εταιρίας ειδικότερα, τον επαγγελματισμό που πρέπει να διακατέχει τον κάθε εργαζόμενο, την σύγχρονη ευρωπαϊκή οργάνωση, και την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρίας και φυσικά, την συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των Διευθύνσεων και των Συνεργατών. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο υψηλό ΟΡΑΜΑ, το πλεονέκτημα της οικονομικής ευρωστίας που η Εταιρία έχει επιτύχει και την επιδίωξη νέων στόχων που θα την φέρουν σε υψηλότερη θέση στην αγορά, ενώ εστίασε στη σημασία που έχει η προσήλωση στους στόχους και η συστηματική παρακολούθησή τους.